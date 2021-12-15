Чт, 16.12.2021
Если предсказания о волне холода сбудутся, то с большой долей вероятности это будет самый морозный декабрь века Том Брицис, метеоролог Латвийского телевидения
Том Брицис, метеоролог Латвийского телевидения

Внимание!

Это содержание предназначено только для взрослых.

Мне уже есть 18 лет. Мне еще нет 18-ти.

Solazola: хотела стать певицей, а стала актрисой фильмов для взрослых

На латвийском YouTube-канале "Говорящие Головы" вышло интервью с одной из самых загадочных актрис фильмов для взрослых Solazola. Девушка рассказала о начале карьеры, жизни в Эстонии, OnlyFans и музыкальных видео в TikTok. 

*Solazola - звезда сайта PornHub. Девушка входит в ТОП-3 самых популярных русских актрис на этом ресурсе. 

О жизни в Эстонии и музыке

Solazola старается разграничивать личную жизнь и профессиональную. Свою карьеру в порно она начала в 19 лет и воспринимает то, чем она занимается, именно как серьезную работу. В Сети почти нет правдивой информации из ее биографии: "Я разрешаю знать только то, что мне интересно". 

Девушка три года живет в Эстонии. Ее привлекает эта страна своей близостью к России, тем, что это Европа и в ней легализована деятельность, которой она занимается. Тем не менее Solazola  старается не ставить в соцсетях геолокации, чтобы ее целенаправленно не нашли. 

Примерно год назад, когда ее называли порноактрисой, она не могла это принять и опровергала. Ей казалось, что раз она работает в любительском жанре (amateur), то не может приписывать себя к этой категории: "Мне кажется, что определение "порноактриса" - это prof, которые на студиях снимаются". Сейчас она уже сотрудничает с крупными компаниями, а потому полноправно может называть себя порноактрисой. 

У девушки есть различные хобби. Она занимается сноубордом, поет, играет на укулеле и осваивает игру на фортепиано. По ее словам, в детстве ее желание стать певицей пресекла мама, а также другие люди, которые указали, что она красивая, а потому должна стать моделью. 

@baby_sola

Как тебе песня моего сочинения?

♬ оригинальный звук - 🌸SolaZola🌸

О начале карьеры

Ее путь в профессии начался с того, что ее молодой человек увидел видео одноклассницы на порносайте. Расспросив и узнав нюансы этой профессии, он предложил попробовать снимать контент для взрослых. Через сутки он принес профессиональный свет: "Если бы я сказала: "Я не хочу. Я не буду" - меня бы никто не заставлял... Но в конечном итоге я бы пришла к этому". Первое видео до сих пор доступно на PornHub.

Теперь девушку часто узнают на улице, особенно в России: "Это не всегда происходит в позитивном ключе". 

Маме рассказать о том, что она снимается в порно, было не сложно, но не совсем комфортно. Ей скинули видео. Сначала она плакала. Но девушка ей объяснила, что она снимается только со своим молодым человеком. Это ее жизнь, и маме не следует нести ответственность за нее, а стоит принять такой род деятельности. Несколько лет они не разговаривали, но теперь все хорошо. 

Псевдоним они придумывали вместе. Хотелось, чтобы он был простой и легко запоминался. У кого-то был такой никнейм в игре Dota, молодой человек предложил, а ей он понравился. 

О создании видео и доходах

На создание 15-минутного ролика уходит 3-4 часа: "Мы все снимаем в лайтовом режиме, когда нам хочется". Сценарий пишется в зависимости от ситуации. Для PornHub они продумывают сценарий, а для OnlyFans немного проще. Удовольствие порноактриса получает в зависимости от ситуации: "Но по большей части - да". Хотя на площадке во время производства бывают и ссоры. 

На данный момент в PornHub большая конкуренция. Туда Solazola пришла три года назад. Тем не менее нельзя понять, почему некоторые модели становятся популярными, а некоторые нет. Сейчас, чтобы набрать популярность, требуется больше времени.

Сегодня ее доход складывается в основном из доходов с OnlyFans. Это примерно 80 процентов. На PornHub она сейчас редко ставит видео, потому что там поменялись способы оплаты, но этот сайт все равно нужен - он больше для популярности. 

Подписка на один месяц в OnlyFans стоит 5,99 доллара. У платной страницы Solazola около 4 тысяч подписчиков. Полностью себя обеспечивать с помощью порнороликов она смогла спустя два месяца работы. 

Видео: Интервью с Solazola


НАВЕРХ
Back