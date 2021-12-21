6 советов, как защитить косметические продукты от бактерий

2. Держите косметику, инструменты и место их хранения в чистоте

Ежедневно следует следить не только за тем, чтобы продукты оставались визуально чистыми, но и за тем, чтобы в них не попадали другие продукты, чтобы они были плотно закрыты, когда не используются, а также, чтобы они хранились согласно рекомендациям изготовителя (обращая внимание на рекомендуемую температуру хранения, срок годности). Также важно заботиться о чистоте инструментов для нанесения продуктов, например, косметических кистей и спонжей.

Уход за косметическими кистями – косметические кисти рекомендуется мыть не реже одного раза в неделю или одного раза в две недели, в зависимости от того, для нанесения какого продукта они используются. Кисти, используемые для нанесения тонального крема, следует мыть каждый день, а кисти для теней можно мыть реже, если не мешает возможное смешение цветов. Кисти из натуральной щетины можно мыть шампунем для волос, а если кажется, что кисти становятся более сухими, то после ополаскивания шампуня можно использовать кондиционер. В свою очередь, для ухода за кистями из синтетического волокна предусмотрены специальные средства, которые можно приобрести в различных специализированных магазинах и аптеках. Кисти следует мыть тщательно и по одной. Кисть следует ополаскивать, пока вода не станет прозрачной. Если после первого мытья вода еще окрашена, кисть следует намылить еще раз и промывать ее до тех пор, пока стекаемая с кисти вода не будет чистой. После того, как кисть станет чистой, отожмите лишнюю воду и оставьте ее высыхать лежа. Помните - кисти должны быть сухими, чтобы во время хранения в них не размножались бактерии.

Не используйте один инструмент для нескольких продуктов одновременно - если используем кисть для припудривания, то используем ее для пудры, если кисть для теней - то только для нанесения теней, если спонж предназначен для тонального крема, то не кладите его в футляр бронзатора, и т. д. Используя инструменты многофункционально, мы можем повредить свои любимые продукты, и они могут больше не приносить желаемого результата.

Помните - даже если вы храните косметику и инструменты в чистоте, бактерии могут размножаться, если место их хранения не содержится в чистоте.

Косметичку желательно регулярно тщательно стирать руками или в стиральной машине (при температуре 60 градусов). Когда косметичка отслужила свой срок, рекомендуется заменить ее новой. Также нужно мыть и контейнеры для хранения косметических продуктов.

3. Используйте преимущества упаковки

Производители все чаще прилагают к кремам специальные шпатели, чтобы во время его использования избежать необходимости брать продукт пальцами, тем самым предотвращая попадание бактерий в продукт.