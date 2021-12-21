6 советов, как защитить косметические продукты от бактерий
Пользуясь любимыми косметологическими и косметическими средствами стоит задуматься, достаточно ли часто мы заботимся о соблюдении надлежащей гигиены.
Пользуясь любимыми косметологическими и косметическими средствами стоит задуматься, достаточно ли часто мы заботимся о соблюдении надлежащей гигиены.
Хотя нередко мы и хотим использовать купленные продукты до последней капельки, тем не менее следует учитывать несколько факторов, которые могут повлиять на срок годности продуктов. Даже если цвет, запах или консистенция продукта заметно не изменились, действие продукта может измениться после окончания срока годности, что, в свою очередь, может повлиять на здоровье нашей кожи лица, например, вызвать зуд или сыпь.
В долгосрочной перспективе проблемы могут только усугубиться, и бороться с ними будет гораздо труднее. Как заботиться о содержимом косметички объясняет консультант Apotheka Beauty Иева Страуткалне.
1. Тщательно мойте руки до и после использования косметологических и косметических продуктов
Перед тем как начать свой ритуал по уходу за лицом и/или ритуал макияжа, тщательно вымойте руки водой с мылом. Хотя невооруженным глазом руки могут казаться чистыми, бактерии могут прятаться даже в самых маленьких складочках кожи или под ногтями. Руки следует мыть не только до использования продуктов, но и во время и после использования. Почему? Чтобы предотвратить перенос бактерий, пыли, частичек кожи и естественного кожного сала.
2. Держите косметику, инструменты и место их хранения в чистоте
Ежедневно следует следить не только за тем, чтобы продукты оставались визуально чистыми, но и за тем, чтобы в них не попадали другие продукты, чтобы они были плотно закрыты, когда не используются, а также, чтобы они хранились согласно рекомендациям изготовителя (обращая внимание на рекомендуемую температуру хранения, срок годности). Также важно заботиться о чистоте инструментов для нанесения продуктов, например, косметических кистей и спонжей.
Уход за косметическими кистями – косметические кисти рекомендуется мыть не реже одного раза в неделю или одного раза в две недели, в зависимости от того, для нанесения какого продукта они используются. Кисти, используемые для нанесения тонального крема, следует мыть каждый день, а кисти для теней можно мыть реже, если не мешает возможное смешение цветов. Кисти из натуральной щетины можно мыть шампунем для волос, а если кажется, что кисти становятся более сухими, то после ополаскивания шампуня можно использовать кондиционер. В свою очередь, для ухода за кистями из синтетического волокна предусмотрены специальные средства, которые можно приобрести в различных специализированных магазинах и аптеках. Кисти следует мыть тщательно и по одной. Кисть следует ополаскивать, пока вода не станет прозрачной. Если после первого мытья вода еще окрашена, кисть следует намылить еще раз и промывать ее до тех пор, пока стекаемая с кисти вода не будет чистой. После того, как кисть станет чистой, отожмите лишнюю воду и оставьте ее высыхать лежа. Помните - кисти должны быть сухими, чтобы во время хранения в них не размножались бактерии.
Не используйте один инструмент для нескольких продуктов одновременно - если используем кисть для припудривания, то используем ее для пудры, если кисть для теней - то только для нанесения теней, если спонж предназначен для тонального крема, то не кладите его в футляр бронзатора, и т. д. Используя инструменты многофункционально, мы можем повредить свои любимые продукты, и они могут больше не приносить желаемого результата.
Косметичку желательно регулярно тщательно стирать руками или в стиральной машине (при температуре 60 градусов). Когда косметичка отслужила свой срок, рекомендуется заменить ее новой. Также нужно мыть и контейнеры для хранения косметических продуктов.
3. Используйте преимущества упаковки
Производители все чаще прилагают к кремам специальные шпатели, чтобы во время его использования избежать необходимости брать продукт пальцами, тем самым предотвращая попадание бактерий в продукт.
Если пудру прикрывает пластиковая пленка, рекомендуется ее не выбрасывать, а продолжать использовать. Эта пленка между продуктом и спонжем для макияжа защищает продукт от влаги, от других косметических продуктов и естественного кожного сала лица, которые попадают на пудру со спонжа для макияжа.
Если продукт оснащен помпой или безвоздушным насосом, доступ кислорода к нему ограничен, что не позволяет бактериям размножаться. Таким образом, даже если в продукт попадут микробы, условия для их размножения не будут благоприятными. Бактерии легко проникают и размножаются в контейнеры открытого типа.
4. Соблюдайте инструкции производителей косметики
На упаковке косметических продуктов указывается не только состав продукта, но и другая важная информация, а именно условия их хранения и использования. Если не указано иное, продукты необходимо хранить при комнатной температуре или в более прохладном месте. Косметику нельзя хранить в ванной комнате, поскольку тепло и влажность в ней создают благоприятную среду для бактерий. В свою очередь, если в ванной находится сушилка для белья, она сушит воздух и будет высушивать косметические продукты и инструменты (кисти, спонжи для макияжа).
Также косметические средства следует использовать до истечения срока годности, указанного производителем, а не позднее. Если на упаковке указано, что продукт необходимо использовать в течение трех месяцев после вскрытия, это необходимо соблюдать.
В тушь часто добавляют глазные капли, воду, различные масла и другие вещества, которые не только портят состав продукта, но и могут поставить под угрозу здоровье глаз.
5. Не используйте поврежденную косметику
Не используйте косметические продукты, если они изменили свой первоначальный вид - цвет, запах или консистенцию. На состав продуктов могут влиять разные факторы, включая погоду. В летние месяцы температура воздуха превышает рекомендуемую температуру хранения и влияет на состав косметических продуктов. Чаще всего вызванные жарой изменения можно заметить на гигиенических помадах, а также на лайнерах для глаз и губ. В зависимости от состава продукта они тают или теряют влагу и высыхают под воздействием тепла. По окончанию летнего сезона рекомендуется купить новые продукты, подходящие для погодных условий осенних и зимних месяцев и соответствующие типу кожи потребителя.
6. Не делитесь своими косметическими средствами с другими
Хотя помощь сестре или подруге, одолжив свою косметику во время праздников, и может показаться безобидной, это - способ, как происходит обмен микробами.