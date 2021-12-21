Вт, 21.12.2021
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Анастасия Федорова, журналистка, жертва секс-травли

Правительство одобрило изменение порядка распределения целевых дотаций для оплаты труда учителей

Иллюстративное фото ФОТО: Halfpoint/Shutterstock

Со следующего учебного года целевые дотации для оплаты труда учителей по количеству учащихся будут выделяться самоуправлениям, которые должны будут их распределить, постановил сегодня Кабинет министров.

Правительство утвердило новую модель финансирования зарплат учителей "Учащийся в самоуправлении". Министерство образования и науки (IZM) будет рассчитывать объем целевых дотаций для самоуправлений на основе данных Государственной образовательной информационной системы о количестве школьников в каждом самоуправлении с применением одного из пяти региональных коэффициентов, коэффициентов образовательных программ и форм обучения (дистанционное, заочное и др.).

В свою очередь самоуправления будут распределять дотации на оплату труда учителей в соответствии с утвержденным порядком и с учетом установленной нормативными актами самой низкой ставки зарплаты учителей, которая с 1 сентября 2022 года составит 900 евро, а также нагрузки.

Как отмечает IZM, такая модель позволит увеличить соотношение количества школьников и учителей. Самоуправления должны будут формировать свою стратегию для обеспечения качества образования и содержания сети школ.

В IZM сообщили, что объем дотации на одного школьника в месяц в группе 1-6-х классов составляет 126 евро, в группе 7-9-х классов - 162 евро, в группе 10-12-х классов - 172 евро. В свою очередь целевые дотации на одного воспитанника дошкольного учреждения в возрасте 5-6 лет - 106 евро в месяц.

Для реализации этой модели в следующем году потребуется дополнительное финансирование из государственного бюджета в размере 2,5 млн евро.

По расчетам IZM, для реализации модели "Учащийся в самоуправлении" с 1 сентября следующего года потребуется 12,37 млн евро, в 2023-2024 годах - 37,1 млн евро ежегодно.

В настоящее время дотации на зарплаты учителей IZM распределяет в соответствии с моделью "Деньги следуют за школьником". Министерство отмечает, что эта модель сложна, а с введением нового административно-территориального деления привела к ситуации, когда в новых самоуправлениях находятся созданные прежними самоуправлениями школы, где финансирование для зарплат учителей рассчитывается по-разному.


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