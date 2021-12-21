Правительство одобрило изменение порядка распределения целевых дотаций для оплаты труда учителей

Правительство утвердило новую модель финансирования зарплат учителей "Учащийся в самоуправлении". Министерство образования и науки (IZM) будет рассчитывать объем целевых дотаций для самоуправлений на основе данных Государственной образовательной информационной системы о количестве школьников в каждом самоуправлении с применением одного из пяти региональных коэффициентов, коэффициентов образовательных программ и форм обучения (дистанционное, заочное и др.).

В свою очередь самоуправления будут распределять дотации на оплату труда учителей в соответствии с утвержденным порядком и с учетом установленной нормативными актами самой низкой ставки зарплаты учителей, которая с 1 сентября 2022 года составит 900 евро, а также нагрузки.

Как отмечает IZM, такая модель позволит увеличить соотношение количества школьников и учителей. Самоуправления должны будут формировать свою стратегию для обеспечения качества образования и содержания сети школ.

В IZM сообщили, что объем дотации на одного школьника в месяц в группе 1-6-х классов составляет 126 евро, в группе 7-9-х классов - 162 евро, в группе 10-12-х классов - 172 евро. В свою очередь целевые дотации на одного воспитанника дошкольного учреждения в возрасте 5-6 лет - 106 евро в месяц.

Для реализации этой модели в следующем году потребуется дополнительное финансирование из государственного бюджета в размере 2,5 млн евро.

По расчетам IZM, для реализации модели "Учащийся в самоуправлении" с 1 сентября следующего года потребуется 12,37 млн евро, в 2023-2024 годах - 37,1 млн евро ежегодно.