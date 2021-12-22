Суд по делу о сбитом "Боинге" MH17: прокуратура Нидерландов просит пожизненное для обвиняемых

Обвиняемые в публичных выступлениях неоднократно отрицали свою принадлежность к вооруженным силам России на момент участия в конфликте на востоке Украины. Россия также последовательно отрицает свое участие в этих боевых действиях.
По данным следствия, находясь в Донбассе, обвиняемые занимались мародерством, были причастны к пыткам, убийствам и другим преступлениям, нарушающим законы войны, прописанные в международных документах. Поэтому, по мнению прокуратуры Нидерландов, иммунитет комбатантов на Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко не распространяется.
По мнению следствия, сразу после крушения МН17 обвиняемые думали, что сбили украинский военный самолет, поэтому радовались. Ранее в этом году в суде вновь проиграли запись перехваченного разговора, на котором человек с голосом Харченко докладывает, вероятно, Дубинскому: "Мы на месте, одну уже "сушку" сбили" (имеется в виду истребитель "Су"). "Молодцы, ай, молодцы! Одну "сушку" сбили, молодцы!" - отвечает ему командир.
Затем военные понимают, что сбитый самолет - гражданский. Они начинают обсуждать, как это произошло и думают, что доложить наверх. Так появились первые альтернативные версии крушения, каждая из которых была детально разобрана следствием.
При этом прокуратура Нидерландов отметила, что для правосудия не имеет значения, какой именно самолет хотели сбить обвиняемые.
"То, что целью обвиняемых, возможно, был не пассажирский самолёт, значения не имеет. Статья 168 уголовного кодекса Нидерландов запрещает сбивать гражданские или военные самолеты. Более того, применяя ракету "Бук", сепаратисты сознательно пошли на риск возможного поражения пассажирского самолёта", - отметил в суде представитель прокуратуры.
Разбор альтернативных версий
Прокуратура Нидерландов проверила все альтернативные версии крушения МН17. Наиболее подробно анализировались следующие сценарии:
- падение "Боинга" в результате атаки украинского военного самолета;
- взрыв на борту;
- попадание в "Боинг" ракеты ПВО из-за того, что украинские штурмовики использовали гражданский самолет в качестве "живого щита";
- поражение из ЗРК "Бук", принадлежавшего Украине.
Представители обвинения подробно рассказали, как следствие изучало каждую из этих теорий, а также еще несколько дополнительных. И в каждом случае после детального разбора был сделан вывод об их несостоятельности.
Прокуратура особо отметила, что при изучении обломков самолета не было обнаружено ни отметок от пуль авиационной пушки, ни следов попадания каких-либо других ракет, кроме ракеты ЗРК "Бук". Обследуя тела экипажа и пассажиров, опытные судмедэксперты обнаружили в них поражающие элементы, встречающиеся только у ракет "Бука" (например, металлические элементы в форме бабочки). Это стало дополнительным аргументом в пользу того, что "Боинг" был сбит именно из ЗРК, а не как-то иначе.
Следствие также нашло тех, о ком много говорилось в российских государственных СМИ - авиадиспетчера из Днепропетровска Анну Петренко, которая якобы таинственно исчезла после крушения "Боинга", загадочного испанского диспетчера Карлоса и украинского летчика Владислава Волошина (он совершил самоубийство в 2018 году, но следствие успело его опросить в 2015 году). Поговорив с каждым из них, следствие пришло к выводу, что они не имеют никакого отношения к крушению МН17, а Карлос вообще признался, что никогда не работал диспетчером и был ранее судим за мошенничество.