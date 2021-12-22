Суд по делу о сбитом "Боинге" MH17: прокуратура Нидерландов просит пожизненное для обвиняемых

По мнению прокуратуры, все четверо обвиняемых "совместно руководили планом уничтожения самолета".

Обвинение подчеркивает, что не важно, какой именно самолет (гражданский или военный) хотели сбить обвиняемые. Им вменяют само намерение сбить самолет, а смерть 298 человек является отягчающим обстоятельством. По версии прокуратуры, военные ДНР, запрашивая у России "Бук" и организуя его работу, сознательно шли на риск для гражданских самолетов.

"Для совершения преступления каждый из участников должен был выполнять свою роль, каждый выполнял эту важную роль. При этом требовалось тесное сотрудничество всех участников", - отметил представитель прокуратуры.

Прокуратура отдельно отметила, что Россия сыграла "ключевую роль в начале и продолжении войны на востоке Украины", поддерживая нерегулярные военные формирования и обеспечивая их оружием.

Более подробно о каждом из обвиняемых можно прочитать здесь. На суде никто из них не присутствует, все четверо объявлены в международный розыск. Взаимодействовать с судом согласился только Пулатов, чьи адвокаты присутствуют в зале суда.

"У нас есть сомнения, что обвиняемые отбудут свой срок, поскольку Россия не экстрадирует своих граждан. Но никто не знает, что несет будущее, а мы со своей стороны приложим все усилия к их аресту", - подытожила прокурор.

Судья в свою очередь подчеркнул, что до решения суда обвиняемые считаются невиновными.

"Сбить военный самолет"

ФОТО: Getty Images

Прокуратура детально описала обстановку в зоне конфликта на юго-востоке Украины к середине июля 2014 года. В суде проигрывались данные перехваченных Службой безопасности Украины телефонных разговоров людей с голосами Пулатова, Гиркина, Дубинского и Харченко.

В одном из таких разговоров за сутки до крушения "Боинга" человек с голосом Пулатова говорил Дубинскому: "Танки не нужны, нужна только дальнобойная артиллерия и хорошая ПВО". В ответ человек с голосом Дубинского произнес: "Постараюсь сегодня, если ночью притянут "Бук-М", придет сразу туда к тебе". "Потому что больше делать нам нечего, только на "Бук" надеяться", - добавляет на записи этот человек.

По мнению прокуратуры, обвиняемые хотели получить ЗРК, чтобы сбивать украинские военные самолеты. По международному праву, военные государства, официально участвующие в международном конфликте, обладают иммунитетом комбатанта. То есть они, например, могут сбивать самолеты противника и не попадать за это под уголовное преследование, но только в случае, если они открыто действуют от имени своей страны и соблюдают законы и обычаи войны. Тогда ответственность за их действия несет государство, под флагом которого они участвуют в боевых действиях.