Водитель автобуса под Екабпилсом высадил детей в темноту и холод

В половине шестого вечера автобус, на котором школьники должны были ехать из Саласской волости домой в Сунаксте, не смог подняться в гору из-за скользкой дороги. Водитель автобуса отвез детей обратно на остановку, сказал им позвонить родителям, чтобы они их забрали, и ушел.

Саласская средняя школа - ближайшая школа для детей в Сунакстской волости, которая находится на расстоянии 21 км. В связи с тем, что школа расположена в другом регионе, детям недоступны услуги школьного автобуса, организуемые самоуправлением, поэтому они ездят автобусом, предоставляемым "Екабпилсским автобусным парком".

Кристине, матери ученицы 2-го класса, в 16:55 пришло сообщение от ребенка:

"Приезжай! Нас выгнали из автобуса. Не заехал на гору".

Водитель не удостоверился, могут ли дети позвонить родителям, есть ли у них телефоны.

Женщина считает счастливым совпадением, что все закончилось хорошо. На улице было холодно, и водитель мог хотя бы позволить детям подождать в тепле внутри автобуса вместо того, чтобы просто уехать, даже не вернув деньги за несостоявшуюся поездку.

Билет в одну сторону стоит 1 евро 5 центов. На следующий день диспетчер "Екабпилсского автобусного парка" в телефонном разговоре выразила сомнение, что деньги удастся вернуть. Она порекомендовала обратиться к секретарю компании, которая даже не выразила сожаление о случившемся, но выдвинула теорию, что, возможно, водитель вернул деньги, а ребенок говорит, что не вернул.

По словам представителя "Екабпилсского автобусного парка" Айи Ветере, секретарь информирована, что в ситуациях, когда рейс не выполняется, деньги необходимо вернуть.

Однако мама подчеркивает, что деньги в этой ситуации не так важны, как отношение к пассажирам, в том числе к несовершеннолетним детям.

"Водителю автобуса следовало дождаться родителей", - считает Кристине.

Ветере, глава транспортного отдела "Екабпилсского автобусного парка", также не извинилась за неприятную ситуацию. Она отметила, что виной всему непроходимые дороги, поэтому многие рейсы отменяются. Единственная нормативно-правовая база предусматривает, что в таких и подобных ситуациях водитель должен убедиться, что дети в безопасности.

Ветере считает, что, если водитель сказал детям связаться с родителями, убедился, что они звонят, и видел, что рядом находится школа, он сделал все необходимое.

Однако представители Дирекции автомобильного транспорта, связавшись с "Екабпилсским автобусным парком" и задав несколько вопросов водителю, убедились, что все не так идеально.

"Он сказал, что автобус дальше ехать не может, что детям нужно связаться с родителями, но не удостоверился, сделали ли они это", - сказала руководитель отдела по связям с общественностью Управления автомобильного транспорта Зане Плоне.