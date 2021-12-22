Насилие и детская порнография: признан виновным ведущий детских мероприятий в Эстонии

Защитники Эне Мытте и Ану Тоомемяги обратились в Госсуд с ходатайством о полной отмене решения Харьюского уездного суда и частичной отмене решения Таллиннского окружного суда, а также о новом решении, оправдывающем Венно Лоосаара. Госсуд не счел жалобу защитников обоснованной и не стал обсуждать ее.

21 июня окружной суд оставил в силе обвинительный приговор 52-летнему Венно Лоосаару за сексуальное надругательство над 10-летней девочкой, но внес уточнения по эпизоду с детской порнографией и оправдал Лоосара по этом пункту. В то же время суд оставил в силе вынесенный Лоосаару условный приговор.

Пять лет условно

Окружной суд оправдал Лоосаара по обвинению в хранении детской порнографии, но это частичное оправдание не повлекло за собой изменения приговора, вынесенного уездным судом.

Харьюский уездный суд признал Лоосаара виновным в совершенном против воли потерпевшего действии сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком. Кроме того, от него требовалось участие в социальной программе.

Лоосаара также признали виновным в незаконном хранении гладкоствольного оружия 16 калибра и боеприпасов с ограниченным обращением в гражданском секторе.

В судебном процессе, который проходил за закрытыми дверями, прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Арика Альманн требовала приговорить Лоосаара к пяти годам тюремного заключения, из которых он должен был немедленно отбыть четыре месяца тюрьмы. Остальную часть пятилетнего срока прокурор просил назначить обвиняемому условно.

Защитник Лоосаара, присяжный адвокат Эне Мытте, требовала оправдания своего подзащитного по обвинению в сексуальном надругательстве над несовершеннолетней, а также в хранении материалов детской порнографии и старинного гладкоствольного оружия, доставшегося ему от отца.

Поскольку судебный процесс проходил за закрытыми дверями, общественности не была представлена ​​информация о том, что происходило на слушаниях.

Лоосаар: это досадное недоразумение

На судебном процессе, начавшемся в июне прошлого года, Лоосаар не признал себя виновным в совершенных преступлениях. Он заявил BNS, что обвинение против него совершенно необоснованно и является досадным недоразумением.

"Я веду детские передачи на телевидении 26 лет, провожу детские мероприятия и концерты, я научился настраиваться на ту же волну, что и дети. Но у меня нет никакого сексуального интереса к детям и моя совесть чиста", - подтвердил он.

Вменяемое Лоосаару преступление было совершено много лет назад и, по данным прокуратуры, дошло до правоохранительных органов только сейчас, поскольку на момент совершения преступления потерпевшая в силу своего юного возраста не понимала, что с ней происходит.