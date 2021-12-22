Концерты и культурные мероприятия: куда сходить на рождественские праздники в Риге?

Одновременно концерты будут доступны в онлайн-трансляциях.

Выступление пианиста Андрея Осокина и оркестра Rīga состоится сегодня и 26 декабря во дворце культуры VEF. Также сегодня во дворце культуры Ziemeblāzma пройдет концерт Снежный танец с участием группы Vintāža, а в культурном центре Iļģuciems выступит группа Raxtu raxti.

23 декабря в Рижской евангелическо-лютеранской церкви Иисуса состоится концерт молодежного хора Balsis.

24 декабря из Домского собора будет транслироваться онлайн-концерт "Рождественское настроение", на котором выступят камерный хор Ave Sol под управлением дирижеров Андриса Вейсманиса и Юргиса Цабулиса, скрипачка Кристина Баланас, виолончелистка Маргарита Баланас и органист Айгар Рейнис. Трансляцию концерта обеспечивает телевизионный канал ReTV.

25 декабря в Домском соборе можно будет услышать выступления французской певицы Перин Мадеф, солиста оперы Яниса Апейниса, флейтистки Иевы Пудане и органистки Илзе Рейне на концерте "Мы ангелов слышали".

26 декабря пройдут также концерты в культурном центре "Иманта" и Малой гильдии, а в Домском соборе на концерте "Трио Tresensus" и Айгар Рейнис" будут музицировать саксофонист Айгар Рауманис, исполнительница музыки на кокле Лига Грике, перкуссионист Угис Упениекс и органист Айгар Рейнис.

Праздничное настроение будет ощущаться и в городе, где можно будет услышать группу Sunny Groove Dixie, посмотреть световые инсталляции в разных районах столицы, сфотографироваться возле украшенных елок и прогуляться по освещенным праздничными огнями паркам.