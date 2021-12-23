Вдоль шоссе жители находят останки животных

Начиная со вторника, 21 декабря, землю покрывает плотный снежный покров. Но тому, кто под ней неделю назад хотел спрятать следы своих кровавых дел, это не удалось, так как снег растаял и на обочине стала видна ужасная картина.

"Еду и смотрю - целая поляна ворон и воронов.

Притормозил и вижу, что поляна полна костей, черепов и еще всякого разного. Звоню в полицию - никакой реакции. Звоню в Государственную службу окружающей среды - сказали, что это не их дело. Звоню в Продовольственно-ветеринарную службу (PVD) - там, как будто, заинтересовались", - рассказал местный житель Янис.

После того, как на LTV появился новостной сюжет об этом случае, ответственные службы всполошились, однако дальше обещаний убрать территорию дело не зашло.

Представитель PVD Марек Самохвалов, рассказал, что

это свиньи, но будет проведена экспертиза, чтобы установить, это дикие кабаны или домашние.

"Очевидно, Саулкрастский край не заметил, что к ним с первого июля присоединился Сейский край. Самоуправление, конечно, могло бы собираться быстрее. Это недостаточно оперативно", - рассказал журналистам, почему кости не собраны, Самохвалов.

За сбор останков бесхозных животных и их утилизацию отвечает коммунальная служба Саулкрастского края.

Председатель правления SIA Saulkrastu komunālserviss Раймонда Озолиня утверждает, что работники компании направлены на очистку дорог и их посыпание, поэтому компания обращается к другим фирмам, которые специализируются на сборе отходов животного происхождения и их утилизации. Но компании, к которым она обратилась, не отозвались.