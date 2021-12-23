ВОЗ предупреждает: ревакцинация может продлить всемирную пандемию

"Ни одна страна не может выйти из пандемии с помощью ревакцинации", - заявил генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"Программы всеобщей ревакцинации, возможно, продлят пандемию Covid-19, а не завершат ее, если поставки вакцин будут перенаправлены в страны, в которых уже достигнут высокий охват вакцинацией, предоставив вирусу больше возможностей распространяться и мутировать", - сказал Гебреисус.

Он добавил, что третья доза вакцины также не обеспечивает полную свободу действий. "Бустерная прививка не билет, который позволяет организовать запланированное мероприятие".