Чт, 23.12.2021
Сейчас обеспокоенность заключается в том, что с этими послаблениями кризис может наступить раньше Анда Кивите-Уртане, доцент Рижского университета им. Страдиня (RSU)
Анда Кивите-Уртане, доцент Рижского университета им. Страдиня (RSU)

ВОЗ предупреждает: ревакцинация может продлить всемирную пандемию

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус ФОТО: DENIS BALIBOUSE / REUTERS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду предупредила, что зажиточные страны не могут с помощью ревакцинации избежать Covid-19, а из-за бустерных прививок пандемия может затянуться.

"Ни одна страна не может выйти из пандемии с помощью ревакцинации", - заявил генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"Программы всеобщей ревакцинации, возможно, продлят пандемию Covid-19, а не завершат ее, если поставки вакцин будут перенаправлены в страны, в которых уже достигнут высокий охват вакцинацией, предоставив вирусу больше возможностей распространяться и мутировать", - сказал Гебреисус.

Он добавил, что третья доза вакцины также не обеспечивает полную свободу действий. "Бустерная прививка не билет, который позволяет организовать запланированное мероприятие".

ВОЗ предупредила, что неограниченное празднование в конце года может оказаться источником новых случаев инфицирования.


НАВЕРХ
Back