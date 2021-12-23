Госполиция провела ротацию влиятельных чиновников

Рукс пришел к такому решению, "принимая во внимание необходимость обеспечить выполнение службами стратегически важных повседневных и будущих задач", и тот факт, что нынешние руководители вышеупомянутых управлений занимают свои должности уже на протяжении длительного времени.

В служебных интересах с 1 января 2022 года до 5 декабря 2024 года на должность начальника управления по борьбе с организованной преступностью переводится нынешний начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями Петерис Бауска.

Он занимал оставляемую должность более шести лет, в течение которых "обеспечивал и развивал профессиональное администрирование, в том числе предотвращение легализации средств, добытых преступным путем, и его опыт и знания внесут значительный вклад в борьбу с организованной преступностью", - сообщает полиция.

Начальником управления по борьбе с экономическими преступлениями до 4 апреля 2022 года назначается действующий начальник управления криминалистики Паулс Круминьш.

Его предыдущий опыт работы на различных должностях в полиции, в том числе более шести лет руководства управлением криминалистики, личные качества и опыт заведования различными проектами Европейского союза позволят улучшить следственный потенциал, привлечь высококвалифицированных специалистов и обучить существующих, а также будут способствовать привлечению финансирования Европейского союза в областях компетенции управления по борьбе с экономическими преступлениями, - считает Рукс.

В свою очередь, нынешний руководитель управления по борьбе с организованной преступностью полковник Андрей Синявин займет должность начальника управления криминалистики.

Предыдущий опыт полковника в управлении криминалистикой, а также знания, полученные в ходе руководства управлением по борьбе с организованной преступностью на протяжении более семи лет, и видение того, что необходимо для следствия, повысят качество выполняемых управлением криминалистики экспертиз и внесут свой вклад в процесс реформирования учреждений криминалистики, а также в следственный процесс в целом, подчеркивается в сообщении полиции.

"Оценка наиболее существенных требований к этим должностям, а также текущей работы начальников этих управлений, неоспоримого авторитета среди коллег и партнеров, соответствия личных качеств, профессионального опыта и потенциального положительного вклада руководителей структур такого уровня дает основания полагать, что данная ротация позволит эффективно управлять вышеуказанными структурными подразделениями ", - отмечает Рукс.