Видео ⟩ Госполиция поймала 19-летнего "дрифтера" без прав

После поездки по Чиекуркалнсу, на перекрестке в Плявниеках полицейские заметили, что на перекресток с соседней улицы выехал водитель BMW, который осознанно вызвал занос своего автомобиля, таким образом угрожая своей безопасности и другим водителям.

Было принято решение остановить водителя. При проверке выяснилось, что за рулем был юноша 2002 года рождения без водительских прав.

На счету 19-летнего опасного водителя 21 административный процесс. Это был 11 раз, когда полиция задержала его в течение года. Водитель за агрессивное вождение и вождение без прав получил штрафы в сумме на 850 евро.

Следующий уличный гонщик был обнаружен на стоянке около магазина, находившегося дальше по дороге в сторону Дрейлини. Водитель Lexus нарушал правила и "дрифтовал". К тому же, магазин все еще был открыт. Полицейские задержали водителя и выписали ему штраф за агрессивное вождение.

Дальше Госполиция отправилась на Тейку. Там они обнаружили, что водитель BMW "дрифтует" на стоянке магазина. Его также остановили и он получил штраф.

В нескольких случаях водители были удивлены, что "дрифт" является агрессивным вождением. Однако Госполиция напоминает, что намеренный вызов заноса автомобиля, являясь участником движения, создает серьезную опасность для самого водителя и для других людей. Поэтому это считается агрессивным вождением.

Штраф за такое нарушение составляет от 70 до 280 евро, и за него начисляется шесть пунктов.

Видео: запись с видеокамер Госполиции

Вчера в Латвии зарегистрировано 152 дорожно-транспортных происшествия, три человека погибли, еще 14 получили травмы, сообщила Госполиция.

В Ливберзской волости Елгавского края произошло столкновение автомобиля Citroen C3 и грузовика Scania. В результате аварии погибли два человека - водитель легкового автомобиля и пассажир.

В Лиелауцской волости Добельского края водитель грузовика Volvo при невыясненных обстоятельствах съехал с проезжей части. В результате ДТП водитель грузовика погиб.

В среду в ДТП в Риге и ее окрестностях зарегистрировано шесть пострадавших, по три - в Земгале и Латгале, еще два человека пострадали в Курземе. Среди пострадавших было шесть пешеходов и один велосипедист.

За истекшие сутки были задержаны десять водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и один, находившийся за рулем под действием наркотических веществ.

Вчера было составлено 98 протоколов за превышение скорости и 11 за агрессивный стиль вождения.