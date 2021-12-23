Чт, 23.12.2021
Сейчас обеспокоенность заключается в том, что с этими послаблениями кризис может наступить раньше Анда Кивите-Уртане, доцент Рижского университета им. Страдиня (RSU)
Анда Кивите-Уртане, доцент Рижского университета им. Страдиня (RSU)

Видео ⟩ Госполиция поймала 19-летнего "дрифтера" без прав

Скриншот из видео Госполиции ФОТО: Ekrānuzņēmums no valsts policijas video

Вечером, в среду, 21 декабря, работники Отдела особых заданий Госполиции вместе с Отделом общественных отношений отправились на улицы, чтобы наблюдать, как ведут себя водители в Риге и Рижском районе. В результате были зафиксированы различные нарушения со стороны водителей, в том числе - поймано несколько агрессивных водителей, которые занимались "дрифтом". Одному из них было 19 лет, и он был за рулем без прав.

После поездки по Чиекуркалнсу, на перекрестке в Плявниеках полицейские заметили, что на перекресток с соседней улицы выехал водитель BMW, который осознанно вызвал занос своего автомобиля, таким образом угрожая своей безопасности и другим водителям.

Было принято решение остановить водителя. При проверке выяснилось, что за рулем был юноша 2002 года рождения без водительских прав.

На счету 19-летнего опасного водителя 21 административный процесс. Это был 11 раз, когда полиция задержала его в течение года. Водитель за агрессивное вождение и вождение без прав получил штрафы в сумме на 850 евро. 

Следующий уличный гонщик был обнаружен на стоянке около магазина, находившегося дальше по дороге в сторону Дрейлини. Водитель Lexus нарушал правила и "дрифтовал". К тому же, магазин все еще был открыт. Полицейские задержали водителя и выписали ему штраф за агрессивное вождение.

Дальше Госполиция отправилась на Тейку. Там они обнаружили, что водитель BMW "дрифтует" на стоянке магазина. Его также остановили и он получил штраф.

В нескольких случаях водители были удивлены, что "дрифт" является агрессивным вождением. Однако Госполиция напоминает, что намеренный вызов заноса автомобиля, являясь участником движения, создает серьезную опасность для самого водителя и для других людей. Поэтому это считается агрессивным вождением.

Штраф за такое нарушение составляет от 70 до 280 евро, и за него начисляется шесть пунктов.

Видео: запись с видеокамер Госполиции

Вчера в Латвии зарегистрировано 152 дорожно-транспортных происшествия, три человека погибли, еще 14 получили травмы, сообщила Госполиция.

В Ливберзской волости Елгавского края произошло столкновение автомобиля Citroen C3 и грузовика Scania. В результате аварии погибли два человека - водитель легкового автомобиля и пассажир.

В Лиелауцской волости Добельского края водитель грузовика Volvo при невыясненных обстоятельствах съехал с проезжей части. В результате ДТП водитель грузовика погиб.

В среду в ДТП в Риге и ее окрестностях зарегистрировано шесть пострадавших, по три - в Земгале и Латгале, еще два человека пострадали в Курземе. Среди пострадавших было шесть пешеходов и один велосипедист.

За истекшие сутки были задержаны десять водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и один, находившийся за рулем под действием наркотических веществ.

Вчера было составлено 98 протоколов за превышение скорости и 11 за агрессивный стиль вождения.

Всего за сутки полиция составила 402 протокола о нарушениях ПДД.


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