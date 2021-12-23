В этом сезоне запретят охоту на рысей

VMD является органом надзора за охотой, который уполномочен определять допустимое количество разрешений на отстрел животных, охота на которых ограничена. К ним относятся и рыси, поэтому VMD каждый охотничий сезон определяет лимит отстрела этих животных.

Однако планируются поправки к постановлению Кабинета министров о списке особо охраняемых видов и ограниченно используемых особо охраняемых видов, и обыкновенная рысь (Lynx lynx) будет причислена к особо охраняемым видам. По этой причине VMD не станет определять допустимое количество разрешений на отстрел рысей в этом охотничьем сезоне и выдавать разрешения.

Решение было принято после переговоров с представителями Министерства земледелия, Министерства окружающей среды и регионального развития и Управления охраны природы, которое отвечает за мониторинг особо охраняемых видов.

Как сообщалось, в мае после долгих дебатов Сейм решил передать инициативу о запрете охоты на рысей для дальнейшего рассмотрения в парламентскую комиссию по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике.

Представитель инициативы Янис Винтерс ранее заявил, что для охоты на рысей нет логического, научного или биологического обоснования. По его словам, VMD неправильно подсчитывает количество животных, в результате чего допускается отстрел до 40% общего количества особей этого вида. Автор инициативы также упомянул, что в Латвии разрешена охота на самок и котят рыси, что строго запрещено директивами Евросоюза.

Тем временем председатель Латвийского союза охотников Янис Бауманис заявил тогда, что инициаторы ставят под сомнение имеющиеся у VMD данные, которые были опубликованы в международных журналах. "Данные подвергаются сомнению без предоставления соответствующих аргументов", - заметил Бауманис.