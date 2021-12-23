95% студентов крупнейших вузов вакцинированы против Covid-19

В Латвийском университете вакцинированы 96% студентов, в то время как 54 из более чем 3000 сотрудников не имеют сертификата о вакцинации против Covid-19 или перенесенном заболевании (менее 2%). Некоторые из этих сотрудников открыли больничные листы, некоторые ушли в отпуск, часть других временно отстранена, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью департамента коммуникаций и инноваций ЛУ Яна Саулите.

Она рассказала, что только студенты с действующим сертификатом могут посещать лекции в очном режиме, в то время как непривитые могут присутствовать только на дистанционных занятиях. Невакцинированные студенты получают предупреждение, если появляется задолженность по сдаче освоенного материала, изменения в учебном плане или иногда даже академический отпуска. Саулите отметила, что есть студенты, оформившие академический отпуск, но таких немного.

"Процесс обучения определяется каждым факультетом отдельно, потому что ситуация может меняться каждый день, если, например, у кого-то подтверждается заболевание, а остальные отправляются на самоизоляцию как контактные лица", - пояснила Саулите.

В РТУ примерно такое же количество студентов и вакцинированных против Covid-19 сотрудников - 94% и 96% соответственно. Сотрудники, не прошедшие вакцинацию, отстранены на время или отсутствуют по другой причине и не выполняют свои обязанности.

Административный директор RTU Юрис Ильин указал, что учебный и рабочий процесс организован в очном режиме с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности. Лица, имеющие решение консилиума врачей о необходимости отложить вакцинацию на определенный период времени, а также не завершившие процесс вакцинации, участвуют в обучении только дистанционно.

Ильин подчеркнул, что с учетом специфики учебной программы, а также оценки эпидемиологической ситуации декан каждого факультета, директоры Рижской бизнес-школы RTU и региональных учебно-научных центров RTU вправе принять решение о полном или частичном удаленном обучении по программе, обеспечив сохранение уровня обучения.

96% сотрудников RSU также прошли вакцинацию. Наибольшее количество студентов, вакцинированных от Covid-19, осваивают медицинские учебные программы. Проректор программ здравоохранения RSU профессор Гунтис Бахс отметил, что в университете уже с минувшей весны проводится коллективная вакцинация, в результате которой все студенты, контактирующие с пациентами, были вакцинированы.

Руководитель отдела по связям со СМИ отдела по связям с общественностью RSU Иева Нора Гединя сообщила, что как на медицинском, так и на факультете стоматологии и фармацевтики прошли вакцинацию 100% студентов, а на факультете реабилитации и факультете общественного здравоохранения и социального обеспечения - 96% и 91% соответственно.

Ниже охват вакцинацией среди студентов социальных наук - в среднем 78%. Прошли вакцинацию 86% студентов факультета коммуникации, 81% учащихся на факультете европейских исследований и 67% студентов юридического факультета.