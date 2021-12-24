В Гонконге демонтирован памятник жертвам резни на площади Тяньаньмэнь
"Столп стыда" в Гонконге почти четверть века напоминал о кровавом подавлении китайского демократического движения в Пекине в 1989 году. Теперь он снесен.
"Столп стыда" в Гонконге почти четверть века напоминал о кровавом подавлении китайского демократического движения в Пекине в 1989 году. Теперь он снесен.
Университет Гонконга демонтировал вечером в среду, 22 декабря, возвышавшуюся на территории его кампуса скульптуру в память о жертвах кровавого подавления демократического движения на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Восьмиметровый "Столп стыда" работы датского скульптора Йенса Гальскиёта сняли с пьедестала и увезли. Территория была оцеплена, журналистам не позволили приблизиться к статуе и снимать происходящее.
Скульптура изображает 50 тел, которые символизируют погибших в ходе правительственных репрессий. Она стояла на территории кампуса Гонконгского университета с 1997 года, когда Гонконг вернулся под юрисдикцию Китая после 99-летней аренды этой территории Великобританией. В октябре 2021 года руководство университета распорядилось убрать статую.
Сторонники демократического движения подвергли резкой критике демонтаж мемориала. Снос статуи также вызвал возмущение со стороны ее автора, который уже направлял письменное обращение в Гонконгский университет, чтобы подтвердить свое право собственности, но его проигнорировали. "Мы сделали все возможное, чтобы донести до Университета Гонконга, что мы хотели бы забрать скульптуру и привезти ее в Данию", - заявил Гальскиёт в Копенгагене.
Как отметил скульптор, статуя была передана им во временное пользование Гонконгскому альянсу в поддержку патриотических демократических движений Китая, которому пришлось самораспуститься в связи с введением в июне 2020 года репрессивного Закона о защите национальной безопасности в Гонконге. Гальскиёт намерен подать на Гонконгский университет в суд.
На протяжении более чем двух десятилетий Гонконг был единственным местом в Китае, где к траурным акциям со свечами в память о погибших на площади Тяньаньмэнь отношение властей было терпимым. Однако "Столп стыла" уже давно раздражал руководство КНР, которое против сохранения любой памяти о действиях властей по силовому подавлению демократического движения в стране. Как объяснили в самом университете, статую решили убрать потому, что она "хрупкая" и угрожает безопасности студентов.
Власти КНР жестоко подавили протестную демократическую акцию с участием десятков тысяч демонстрантов на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года. Против них даже применили танки. Хотя на самой площади никто не погиб, в других частях города, по данным правозащитной организации Amnesty International, были сотни жертв.
С принятием полтора года назад Закона о защите национальной безопасности в Гонконге, правительство Китая практически ликвидировало оппозиционное движение в мегаполисе с населением семь миллионов человек. Расплывчатые формулировки закона облегчают преследование любой деятельности, которую Китай считает подрывной, сепаратистской, террористической или заговорщической. Фактически этот закон направлен против критиков правительства Гонконга и руководства в Пекине.