Отец Niletto перенес инфаркт

"Это было 5 месяцев назад. Очень резко прихватило. Жена была рядом и сразу же вызвала скорую. Правда, ее мы ждали час. Потом меня увезли в больницу в Екатеринбург, и там сразу же сделали операцию. Поставили спиральку такую, где тромб образовался", - цитируют мужчину СМИ.

Прытков уверен, что это последствия от перенесенного ранее коронавируса. Дело в том, что вирус он перенес на ногах и не сразу понял, что это он. Мужчина не понимает, как у него случился инфаркт, ведь он ведет активный образ жизни и занимается спортом. Ранее у него не было проблем с сердцем.

Niletto о случившемся сразу же сообщили друзья семьи. Он сразу связался с отцом.

Сергей Прытков признается, что не всегда соблюдает предписания врачей: "Мне выписали кучу лекарств, но я не хочу их пить, потому что у меня сейчас все анализы хорошие".