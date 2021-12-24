Первый канал передумал менять название шоу "Поле чудес"

Напомним, в начале декабря 2021 года Первый канал сообщил, что с января 2022 года в эфире начнет выходить шоу "Наше Поле чудес" с Леонидом Якубовичем. Это будет программа нового формата - перезапуск. Это значит, что именно "Поле чудес" от компании ВИД перестанет существовать.

Ранее Первый канал сообщил, что отказался продлевать контракт с компанией ВИД, которая занималась все эти годы производством программы. "Мы благодарны коллегам за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения", - написано в анонсе.