Пт, 24.12.2021
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Максим Галкин, юморист

Первый канал передумал менять название шоу "Поле чудес"

Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович ФОТО: скриншот видео

Первый канал, который с 2022 года будет самостоятельно снимать программу "Поле чудес", не станет менять ее название и формат. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу канала.

Напомним, в начале декабря 2021 года Первый канал сообщил, что с января 2022 года в эфире начнет выходить шоу "Наше Поле чудес" с Леонидом Якубовичем. Это будет программа нового формата - перезапуск. Это значит, что именно "Поле чудес" от компании ВИД перестанет существовать.

Ранее Первый канал сообщил, что отказался продлевать контракт с компанией ВИД, которая занималась все эти годы производством программы. "Мы благодарны коллегам за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения", - написано в анонсе.

Первый канал достиг договоренности о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune. Именно она когда-то послужила источником творческого вдохновения для создания капитал-шоу.


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