Первый канал передумал менять название шоу "Поле чудес"
Первый канал, который с 2022 года будет самостоятельно снимать программу "Поле чудес", не станет менять ее название и формат. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу канала.
Первый канал, который с 2022 года будет самостоятельно снимать программу "Поле чудес", не станет менять ее название и формат. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу канала.
Напомним, в начале декабря 2021 года Первый канал сообщил, что с января 2022 года в эфире начнет выходить шоу "Наше Поле чудес" с Леонидом Якубовичем. Это будет программа нового формата - перезапуск. Это значит, что именно "Поле чудес" от компании ВИД перестанет существовать.
Ранее Первый канал сообщил, что отказался продлевать контракт с компанией ВИД, которая занималась все эти годы производством программы. "Мы благодарны коллегам за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения", - написано в анонсе.
Первый канал достиг договоренности о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune. Именно она когда-то послужила источником творческого вдохновения для создания капитал-шоу.