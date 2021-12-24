Пт, 24.12.2021
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Максим Галкин, юморист

Вице-премьер Польши: Германия превращает ЕС в "Четвертый рейх"

Ярослав Качиньский ФОТО: Reuters/ScanPix

Лидер правящей национал-консервативной партии Польши "Право и справедливость" (PiS), вице-премьер Ярослав Качиньский в пятницу, 24 декабря, заявила, что Германия пытается превратить Евросоюз в "Четвертый рейх".

В беседе с правой газетой Gazeta Polska Codziennie Качиньский указал, что в некоторых странах "не в восторге от возможности того, что на основе ЕС может быть построен "Четвертый германский рейх".

"Если мы, поляки, согласимся на подобный современный вид подчинения, нас будут унижать и по-другому", - добавил Качиньский.

Он также указал, что суды ЕС используются в качестве инструмента для проведения в жизнь идей федералистов.

Во время визита новоизбранного канцлера ФРГ Олафа Шольца в Варшаву в декабре премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что федерализация ЕС, которую поддерживает правительство ФРГ, "утопична, а поэтому - опасна".


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