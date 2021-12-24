Вице-премьер Польши: Германия превращает ЕС в "Четвертый рейх"

В беседе с правой газетой Gazeta Polska Codziennie Качиньский указал, что в некоторых странах "не в восторге от возможности того, что на основе ЕС может быть построен "Четвертый германский рейх".

"Если мы, поляки, согласимся на подобный современный вид подчинения, нас будут унижать и по-другому", - добавил Качиньский.

Он также указал, что суды ЕС используются в качестве инструмента для проведения в жизнь идей федералистов.