Зачем Лукашенко понадобился польский перебежчик; самые суровые приговоры активистам с начала протестов. Главное в Беларуси за неделю

По словам Эмиля Чечко, он якобы участвовал в массовых убийствах беженцев, которые пытались попасть на территорию Польши. При этом, военные убивали не только мигрантов, но и обычных польских волонтеров, утверждает Чечко.

В Польше против Чечко возбуждено уголовное дело за дезертирство - ему грозит до 10 лет лишения свободы. По информации издания Onet, польские спецслужбы подозревают его в шпионаже в пользу Минска. СМИ также писали, что у себя на родине Чечко был признан виновным в насилии над близким человеком и вождении автомобиля в нетрезвом виде.

По словам политолога Сергея Чалого, Эмиль Чечко рассказал то, что хотели слышать его интервьюеры.

"Такое ощущение, что солдат сидел, смотрел на реакцию и думал: надо еще [добавить жару]. Что не просто убивали, а убивали толпами и закапывали, - говорит Чалый. - Это отместка за историю авиадиспетчера, бежавшего из Беларуси. Удар по самолюбию был нанесен серьезный, решили отыграться по полной".

Еще один аналитик Дмитрий Болкунец тоже считает, что к словам Чечко об убийствах не стоит относиться серьезно.

"Человек перешел границу, его тут же подключили к пропаганде и он уже несколько дней рассказывает о зверствах европейцев, - говорит Болкунец. - Для Лукашенко это подарок, он может им пользоваться, но исключительно для своих внутренних нужд. Я думаю, что об этой истории белорусская пропаганда еще неделю поговорит, и потом про него забудут".

Минские анархисты получили по 18-20 лет колонии

Минский областной суд приговорил четырех анархистов из так называемой "группы Олиневича" к срокам от 18 до 20 лет. Этот наиболее суровое решение суда за все время с начала массовых протестов в Беларуси.

Игорь Олиневич и Сергей Романов получили по 20 лет колонии, Дмитрий Резанович - 19 лет, Дмитрий Дубовский - 18. Правозащитники признали их политзаключенными.

Участников "группы Олиневича" задержали на украинско-белорусской границе 28 октября этого года. По данным следствия, среди прочего у них обнаружили огнестрельное оружие, боевую гранату и баллончики с перцовым газом. В КГБ заявили, что группа подожгла в Мозыре отдел ГАИ, а также автомобили у здания прокуратуры в Солигорске.

Всех фигурантов дела обвинили в терроризме и незаконном обороте оружия, Дубовского и Олиневича признали виновными еще и по статье о незаконном перемещении оружия через границу. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

В среду Александр Лукашенко заявил о задержании еще семерых человек, которые якобы пытались устроить теракты "против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили".