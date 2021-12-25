Сб, 25.12.2021
Мир для музыки стал безграничным. Я хочу, чтобы как можно больше людей познакомились с музыкой Маэстро Диана Пирагс, певица
Диана Пирагс, певица

Из-за снега в рождественское утро по всей Латвии осложнено движение

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Из-за снега сегодня утром в Латвии были затруднены условия движения по всем основным и региональным автомобильным дорогам страны, свидетельствуют данные Latvijas valsts ceļi (LVC).

Чтобы улучшить условия движения, заснеженные участки дорог очищаются, по ним рассыпаны противоскользящие материалы. В работах по содержанию дорог сегодня утром участвуют 189 единиц зимней техники предприятия Latvijas autoceļu uzturētājs.

Предприятие напоминает, что в это время года автоводители должны быть особо осторожными, выбрав скорость и удерживая безопасную дистанцию на дороге. Во время снегопада на дорогах может повторно образоваться слой снега, также дороги могут повторно обледенеть и после обработки реагентами.

После окончания снегопада основные автомобильные дороги должны быть очищены от снега в течение трех часов, а на менее загруженных дорогах на эти работы дается время до 24 часов.

О скользких участках автодорог каждый желающий призывается информировать LVC, позвонив по бесплатному круглосуточному телефону 80005555.


НАВЕРХ
Back