Была лысая и стокилограммовая: звезда "Универа" о депрессии и апатии

Только сейчас актриса решилась рассказать, что именно с ней случилось. После рождения третьего сына звезду Марию накрыла затяжная депрессия и апатия, с которой она боролась в течение трех лет.

Кожевникова вспоминает, что ей вообще ничего не хотелось, она перестала выходить в свет и общаться с друзьями. Почти все время она проводила дома. Мария не понимала, что с ней творится. Актриса решила обратиться за помощью к специалистам.

"Я ничего не хотела. Это было как некое заболевание, меня ломало, но без температуры. Это страшно - жить без желания и мечты. Что-то такое происходило с мозгом. Я потолстела, начались проблемы с щитовидкой. Вставала с утра и думала: "Чего я хочу?" А я вообще ничего не хотела. Больше трех лет жила в депрессии, - сказала она.

Так Кожевникова прожила три года. Ей помогли психологи. На публике она стала появляться всего шесть месяцев назад.

"Супруг говорит: "Ты была лысой и стокилограммовой, значит, мы пройдем и все остальное", - подытоживает Кожевникова.

Актриса счастлива в браке и воспитывает троих детей: 7-летнего Ивана, 6-летнего Максима и 4-летнего Василия.