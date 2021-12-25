85 дней и 18 часов. Извержение вулкана на Канарских островах закончилось
Извержение вулкана на острове Пальма на Канарских островах закончилось, сообщает AFP.
Извержение вулкана на острове Пальма на Канарских островах закончилось, сообщает AFP.
"Оно продолжалось 85 дней и 18 часов", - сказал на пресс-конференции советник по государственной администрации, юстиции и безопасности правительства Канарских островов Хулио Перес.
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха завершилось еще 13 декабря, однако вулканологам потребовалось время, чтобы удостовериться, что оно не возобновится.
В результате извержения вулкана, начавшегося 19 сентября, люди не погибли и не пострадали, однако разрушения были масштабными. Уничтожено примерно 300 зданий и крупных сельскохозяйственных площадей, блокированы дороги. Во время извержения периодически прерывалась работа аэропорта острова.
Перес сказал, что зданиям и инфраструктуре нанесен ущерб в размере более 900 миллионов евро.