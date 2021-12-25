85 дней и 18 часов. Извержение вулкана на Канарских островах закончилось

"Оно продолжалось 85 дней и 18 часов", - сказал на пресс-конференции советник по государственной администрации, юстиции и безопасности правительства Канарских островов Хулио Перес.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха завершилось еще 13 декабря, однако вулканологам потребовалось время, чтобы удостовериться, что оно не возобновится.

В результате извержения вулкана, начавшегося 19 сентября, люди не погибли и не пострадали, однако разрушения были масштабными. Уничтожено примерно 300 зданий и крупных сельскохозяйственных площадей, блокированы дороги. Во время извержения периодически прерывалась работа аэропорта острова.