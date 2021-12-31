"Евровидение", беды Асмус и полет Пересильд: кого в 2021 году "жарили" СМИ?

"Много шума из ничего"

"Нет повести печальнее на свете...", хотя нет, не то. Шекспиром тут и не пахнет! Здесь все-таки герои не подростки, не из воинствующих семей. Просто разведенные Кристина Асмус и Гарик Харламов продолжали волновать читателей весь 2021 год.

Были версии каждого из них о процессе развода, жизни без второй половинки, слухи о возможных романах (тут СМИ пробовали разные версии). Когда же Гарик наконец-то представил общественности свою новую пассию - началась вторая волна! Нет, слава Богу, не коронавируса, а публикаций и слухов о скорой свадьбе.

Впрочем, мы не сомневаемся - эти знаменитости станут лидерами "читаемости" и в следующем году.

"Евровидение", или "Ах, эти дикие итальянцы"

В 2021 году Латвию на "Евровидении" представляла Саманта Тина. Певица заняла последнее место во втором полуфинале. За это белокурую диву "жарили" СМИ и соцсети еще некоторое время после конкурса.

Саманта Тина ФОТО: EBU / Thomas Hanses

Напомним, победили на 65-м международном конкурсе песни "Евровидение" итальянцы Måneskin. Песня-победитель Zitti E Buoni уже вошла в историю музыкальной индустрии как самая популярная итальянская песня на платформе Spotify.

"Хочу тебя на 360"

"А я все летала"

Событием года стал полет актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко в космос на МКС. Сначала в это невозможно было поверить! Казалось, что это просто какая-то пиар-акция, а потом они действительно отправились к звездам.

Напомним, 5 октября в 11 часов 55 минут (по латвийскому времени) с Байконура на МКС успешно стартовал первый в мире киноэкипаж. В основном составе - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Они должны были снимать сцены для фильма "Вызов". На станции актриса и режиссер провели 12 дней.

В общей сложности на МКС было отснято примерно 35-40 минут экранного времени фильма. В съемках также принимали участие российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

На этом мы подводим итоги уходящего года и прощаемся с вами, дорогие читатели. Если вам интересно подробнее узнать о том, что произошло в шоу-бизнесе за 2021 год - читайте здесь!