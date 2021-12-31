"Евровидение", беды Асмус и полет Пересильд: кого в 2021 году "жарили" СМИ?

Традиционно RUS TVNET рассказывает о самых читаемых материалах уходящего года. Вот немного о том, что же пользовалось популярностью в разделе "Звезды" и в рубрике "Звездные страсти".
"Много шума из ничего"
"Нет повести печальнее на свете...", хотя нет, не то. Шекспиром тут и не пахнет! Здесь все-таки герои не подростки, не из воинствующих семей. Просто разведенные Кристина Асмус и Гарик Харламов продолжали волновать читателей весь 2021 год.
Напомним, победили на 65-м международном конкурсе песни "Евровидение" итальянцы Måneskin. Песня-победитель Zitti E Buoni уже вошла в историю музыкальной индустрии как самая популярная итальянская песня на платформе Spotify.
Событием года стал полет актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко в космос на МКС. Сначала в это невозможно было поверить! Казалось, что это просто какая-то пиар-акция, а потом они действительно отправились к звездам.
Напомним, 5 октября в 11 часов 55 минут (по латвийскому времени) с Байконура на МКС успешно стартовал первый в мире киноэкипаж. В основном составе - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Они должны были снимать сцены для фильма "Вызов". На станции актриса и режиссер провели 12 дней.
В общей сложности на МКС было отснято примерно 35-40 минут экранного времени фильма. В съемках также принимали участие российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
На этом мы подводим итоги уходящего года и прощаемся с вами, дорогие читатели. Если вам интересно подробнее узнать о том, что произошло в шоу-бизнесе за 2021 год - читайте здесь!