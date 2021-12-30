Год в шоубизе: развод Ивлеевой, расставание Бузовой, свадьба Моргенштерна и роды Серябкиной

Дарья Мельникова ФОТО: скриншот видео с YouTube

Но все-таки 2021 год войдет в историю главным образом из-за расставания Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Ведь именно с этих печальных событий он и начался.

В 2021 году многие звезды сочетались узами брака:

К примеру, перед смертью Александр Градский успел узаконить свои отношения с Мариной Коташенко.

Александр Градский ФОТО: скриншот с youtube.com

Наконец-то вышла замуж Пэрис Хилтон. Гости гуляли на свадьбах Гвен Стефани, Арианы Гранде, актрисы Ирины Горбачевой, Памелы Андерсон, Катерины Шпицы и Ольги Орловой.

Ирина Горбачева ФОТО: скриншот видео с YouTube

Но самой обсуждаемой стала свадьба Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной, которая состоялась 31 августа. Ее вела журналист и телеведущая Ксения Собчак.

В 2021 году многие знаменитости стали родителями!

Мамами стали Нюша, Хилари Дафф, Эмили Ратаковски, певица Элли Голдинг, Скарлетт Йоханссон, Эмма Стоун, Наоми Кэмпбелл, Кирстен Данст, Карди Би, Галь Гадот и Мария Горбань. У Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха родился первенец.

Отцами в 2021 году стали Маколей Калкин и Кит Харингтон. Комик Демис Карибидис стал отцом в четвертый раз, а Сергей Безруков - в пятый.

Самыми громкими событиями, если говорить о материнстве/отцовстве, стали новости о появлении детей у экс-солисток группы Serebro Ольги Серябкиной и Кати Кищук.

Ольга Серябкина ФОТО: Кадр из видео

Громкие скандалы в мире российского шоу-бизнеса:

В России это была Премия МУЗ-ТВ, которая прошла довольно шумно. Там отличился Моргенштерн, а по завершении церемонии о ней резко высказалась Нателла Крапивина. После заявлений продюсера с ней расторгла контракт Светлана Лобода. Кроме того, канал был оштрафован за пропаганду ЛГБТ.

Моргенштерн вообще попал во все новостные сводки. Его обвинили в оскорблении Дня Победы, а параллельно в пропаганде наркотиков в песнях. В конце ноября рэпер уехал из России в Дубай после требования главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить его на предмет торговли наркотиками.

Позже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в интервью Ирине Шихман заявила, что рэпер получает иностранное финансирование. Она указала, что в России существует определенный круг исполнителей и блогеров, которые систематически распространяют контент, связанный с тематикой насилия, пропагандой наркотиков и "победобесием".

Другие российские звезды пострадали из-за своей политической позиции. Дело в том, что они поддерживали Алексея Навального. Из-за этого многим отказали в телепроектах, а кого-то и вовсе вырезали из существующей рекламы.

Без скандалов не обошелся и мир юмора:

Комика Идрака Мирзализаде арестовали по делу о возбуждении ненависти. Щербаков, Гудков, Шац и другие звезды записали обращение в его поддержку, но это не помогло. МВД России приняло решение о пожизненной "нежелательности пребывания" комика в РФ.

Кроме того, скандально закрылся новый проект "Игра", а Максим Галкин рассказал историю о том, как Басков облил рассолом Валдиса Затлерса.

Максим Галкин ФОТО: Кадр из видео

В мире западного шоу-бизнеса смешного было меньше. Там обороты набирает скандал с харрасментом и сексуальным насилием. Впрочем, эта тема не обошла и российский шоубиз.

В конце июня 2021 года разразился новый скандал и СМИ вновь вспомнили девчачий коллектив "Ранетки". Виной тому - автобиографическая книга Жени Огурцовой под названием "Ранетки. Счастливый билет в ад". В ней девушка рассказала о психологическом насилии и харассменте в группе со стороны продюсеров и других людей "из руководящего состава".

В домогательствах стали обвинять и продюсера Константина Меладзе. Во всем виновата Ани Лорак, которая намекнула на это в интервью, но потом взяла свои слова обратно.

В сексуальных домогательствах сейчас обвиняются также Жерар Депардье и звезда "Секса в большом городе" Крис Нот.