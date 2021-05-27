Чт, 27.05.2021
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"Это жестоко": Саманта Тина разочарована тем, как ее встретили в Латвии после "Евровидения"

ФОТО: AFP/SCANPIX

Представительница Латвии на конкурсе "Евровидение" Саманта Тина рассказала, что получила ряд негативных комментариев от соотечественников, но, несмотря на это, продолжает с гордостью нести латвийский флаг.

В передаче на канале STV Pirmā! "Знаменитости. Без фильтра" Саманта рассказала, что после того, как она не попала в финал конкурса, она получила множество негативных комментариев. При этом у коллег из балтийских стран она такого негатива не наблюдала.

"Эстонец также не попал в финал, а что писали эстонцы? "Он наш, и мы не хотим его отдавать!", "Ждем его дома, потому что мы его очень и очень любим", "Мы гордимся!".

У Нас?! "Дрянь!", "Я не жду тебя в Латвии!", "Нам такая не нужна!" Да, я все это получала и читала..." - признается певица.

"Это жестоко. Дорогие, этот негатив, эти крики, это безумие, через которое я прошла ... И это все от своих?! И я все равно требовала самый большой латвийский флаг. Я все равно пошла, и я горжусь", - эмоционально рассказывает она.

Уже сообщалось, что Латвия заняла последнее место во втором полуфинале "Евровидения".

Галерея: Саманта Тина на сцене "Евровидения"

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