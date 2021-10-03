Звездные страсти: Кристину Асмус сжирает болезнь, а Гарик Харламов готовится к свадьбе?

Гарик Харламов готовится к свадьбе?
Желтые издания пишут, что Харламов якобы скоро женится. Эти слухи подогрели разговоры о том, что 40-летний резидент Comedy Club познакомил свою 28-летнюю избранницу с мамой. Об этом пишет "Дни.ру".
Гарик и Катерина вместе появились на открытии сети кафе Харламова в "Крокус Экспо". Мероприятие посетила и мама юмориста - Наталья Игоревна. Издание "7 Дней" пишет, что родительница Харламова мило общалась с Ковальчук на вечеринке. Мгновенно в прессе поползли слухи, что знакомство с мамой определенно свидетельствует о том, что Гарик вновь готовится к свадьбе.
Кристина Асмус тяжело больна?
Издание "Комсомольская правда" пишет, что Кристина Асмус якобы тяжело больна. Бывшая жена Гарика Харламова перестала скрывать информацию о своем недуге несколько месяцев назад. В Instagram актриса часто делится с поклонниками подробностями болезни.
Асмус пишет, что почти не спит: "Я не сплю. Опять. Опять эта невыносимая бессонница. Таблетки - все тщетно".
У артистки жуткие синяки, мешки под глазами, давление, лопнувшие капилляры в глазах, высокая температура и голодные диеты. Кристина пишет, что у нее ужасное физическое и ментальное здоровье.
Говорят, что болезнь сжирает артистку из-за переживаний. Все это происходит с красавицей на фоне слухов о свадьбе ее бывшего мужа Гарика Харламова с коллегой по сериалу "Гусар" Катериной Ковальчук. Вдобавок новую избранницу шоумена регулярно сравнивают с Асмус.
Впрочем, быть может, это просто слухи. Тем более что Кристина писала, что у нее много проектов и она работает без выходных. Возможно, это не стресс, а переутомление. Желаем актрисе крепкого здоровья!