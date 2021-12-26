Последнее заседание Рижской думы в 2021-м будет посвящено уборке улиц

Как сообщалось, Рижская дума планирует внести поправки в обязательные правила по обслуживанию территорий и содержанию сооружений, чтобы ускорить принудительную расчистку тротуаров. Правила предусматривают, что тротуары и дорожки во дворах должны быть расчищены и обработаны противоскользящими материалами ежедневно до 8:00, чтобы обеспечить безопасное передвижение пешеходов. Штраф за нерасчищенные тротуары для физических лиц может составить 350 евро, для юридических - 1400 евро.