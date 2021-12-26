Талибы сообщили о новом запрете для женщин

В документе, изданном Министерством пропаганды добродетели и предотвращения порока, выражено приглашение владельцам транспортных средств перевозить только женщин, носящих исламский хиджаб.
"Женщины, которые ездят на расстояние больше 72 км, не стоит везти, если их не сопровождает близкий родственник", - заявили агентству AFP в министерстве, уточнив, что речь идет о близком родственнике мужского пола.
Документ, распространенный в социальных сетях, опубликован через несколько недель после того, как министерство попросило телеканалы Афганистана прекратить трансляцию драмы и так называемые мыльные оперы, где видны актрисы.
Министерство также призвало журналисток в кадре тоже находиться в хиджабе.