Вс, 26.12.2021
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Михаил Горбачев

Талибы сообщили о новом запрете для женщин

ФОТО: Reuters/ScanPix

Правящая в Афганистане радикальная исламистская группировка "Талибана" в воскресенье, 26 декабря, объявила, что в транспортных средствах во время длительных поездок женщины могут находиться только в сопровождении близкого родственника мужского пола.

В документе, изданном Министерством пропаганды добродетели и предотвращения порока, выражено приглашение владельцам транспортных средств перевозить только женщин, носящих исламский хиджаб.

"Женщины, которые ездят на расстояние больше 72 км, не стоит везти, если их не сопровождает близкий родственник", - заявили агентству AFP в министерстве, уточнив, что речь идет о близком родственнике мужского пола.

Документ, распространенный в социальных сетях, опубликован через несколько недель после того, как министерство попросило телеканалы Афганистана прекратить трансляцию драмы и так называемые мыльные оперы, где видны актрисы.

Министерство также призвало журналисток в кадре тоже находиться в хиджабе.


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