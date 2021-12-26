Вс, 26.12.2021
В обществе тоже ощущается напряжение, потому что многие люди волнуются об опасности омикрона, что скоро какие-то услуги могут быть ограничены. Паул, проживающий в Великобритании латвиец
Паул, проживающий в Великобритании латвиец
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"Недоверие правительствам": Билл Гейтс назвал, что его пугает в 2022 году

ФОТО: AP/Scanpix

Со-основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс опубликовал прогноз на 2022 год. На наступающий год он смотрит оптимистически, в том числе и на ситуацию с Covid-19 и прогресс технологий. Но миллиардер отметил и то, что в наступающем году вызывает у него волнение.

В конце года миллиардер опубликовал свой прогноз о следующем годе под названием "Причины для оптимизма после тяжелого года". Гейтс в том числе предположил, что пандемия закончится в следующем году, а "метавселенная" станет популярной.

Однако, Гейтс допускает, что одна конкретная проблема может помешать прогрессу: недоверие людей властям.

"Это один из вопросов, которые меня больше всего волнуют в 2022 году", - пишет он.

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Миллиардер указал, что государственные институты играют главную роль в борьбе с изменением климата и пандемией, но они не могут быть эффективными, если население принципиально отвергает их руководство.

"Если ваши люди вам не доверяют, они не поддержат важные инициативы", - пишет Гейтс.

"Когда наступит большой кризис, то менее вероятно, что они будут соблюдать указания, что необходимо для преодоления тяжелых времен".

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По мнению Билла Гейтса, недоверие стало особенно очевидным после начала пандемии. Дезинформация о коронавирусе распространилась как в США, так и в остальных странах, что сильно снизило количество вакцинированных и задержало окончание пандемии.

Гейтс убежден, что в этих проблемах виноваты бесконечные новости с политически мотивированными заголовками, а также социальные сети. По мнению основателя Microsoft, правительствам, возможно, потребуется регулировать онлайн-платформы, чтобы эффективно опровергать дезинформацию.


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