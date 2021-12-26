"Недоверие правительствам": Билл Гейтс назвал, что его пугает в 2022 году

В конце года миллиардер опубликовал свой прогноз о следующем годе под названием "Причины для оптимизма после тяжелого года". Гейтс в том числе предположил, что пандемия закончится в следующем году, а "метавселенная" станет популярной.

Однако, Гейтс допускает, что одна конкретная проблема может помешать прогрессу: недоверие людей властям.

"Это один из вопросов, которые меня больше всего волнуют в 2022 году", - пишет он.

Миллиардер указал, что государственные институты играют главную роль в борьбе с изменением климата и пандемией, но они не могут быть эффективными, если население принципиально отвергает их руководство.

"Если ваши люди вам не доверяют, они не поддержат важные инициативы", - пишет Гейтс.

"Когда наступит большой кризис, то менее вероятно, что они будут соблюдать указания, что необходимо для преодоления тяжелых времен".

По мнению Билла Гейтса, недоверие стало особенно очевидным после начала пандемии. Дезинформация о коронавирусе распространилась как в США, так и в остальных странах, что сильно снизило количество вакцинированных и задержало окончание пандемии.