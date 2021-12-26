Вс, 26.12.2021
Даже после путча, когда республики объявили о своей независимости, а позиции президента СССР были серьезно ослаблены, я считал, что Союз можно сохранить. Михаил Горбачев
Михаил Горбачев

За время работы 13-го Сейма депутатов-мужчин стало больше

Здание Сейма ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В результате изменений в составе Сейма во время нынешнего созыва увеличилось количество депутатов-мужчин, свидетельствуют данные агентства LETA.

В ноябре 2018 года, когда Сейм 13-го созыва приступил к работе, 69 мест в парламенте было у мужчин, 31 - у женщин.

В январе 2021 года в Сейме было 72 депутата-мужчины и 28 женщин, а в настоящее время число депутатов-мужчин увеличилось до 73, женщин - уменьшилось до 27.

Изменения в составе парламента произошли по разным причинам - некоторые депутаты стали министрами, другие сложили мандаты, еще несколько депутатов скончались.


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