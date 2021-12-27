Уже 12-й год TVNET организует рождественскую благотворительную акцию, в ходе которой при большой поддержке наших читателей мы порадовали уже более 300 ребятишек. И в этом году, несмотря на пандемию, следуя всем правилам безопасности, мы призывали стать рождественскими гномами для 32 детей из малообеспеченных, временных или семей с детьми с особыми потребностями. У нас это получилось: смотрите, как все прошло!

Видео: Благотворительная акция TVNET

В этом году письма в TVNET отправили 32 ребенка из Прейльского района в возрасте от 11 месяцев до 17 лет.

Большинство детей - из малообеспеченных многодетных семей или из временных приемных семей, где приобрести подарки действительно сложно. Детки с особыми потребностями также надеялись получить заветные подарки.

Письма гномам были составлены особенно тщательно - с рисунками и добрыми пожеланиями Деду Морозу.

ФОТО: TVNET

Галерея: Трудолюбивые авторы писем

Прочитав письма, мы, как обычно, начали поиск гномов для детей. Ознакомившись с ситуацией, мы немного волновались, насколько большим будет отклик - однако беспокойство было лишним. Наши верные читатели TVNET каждый год следят и ждут, когда можно вновь принять участие в акции и стать гномом для какого-нибудь малыша.

Некоторые гномы уже не в первый раз участвуют в акции и своевременно пишут в редакцию с вопросом, не задерживаются ли письма, так как гном уже готов радовать!

Получение подарков в этом году прошло хорошо - в праздничном сумасшествии один подарок затерялся у курьера, но благодаря неравнодушию людей он быстро нашелся и попал к нам.

Особенно каждый год греет сердце то, что среди гномов есть люди, которые сами являются многодетными родителями, у которых много нужд, однако они не жалеют ни средств, ни времени, чтобы поделиться добром с другими.

Мы также ежегодно восхищаемся молодыми гномами, у которых своих детей нет, но эмпатия и желание сделать подарок малышу исходит прямиком из сердца. Наших гномов не пугает и расстояние - если в Лиепае нет подходящего велосипеда BMX, то гном отправляется в Ригу, чтобы исполнить мечту ребенка. Даже будучи вне Латвии, гномы стараются участвовать в акции и доставить подарок.

За неделю гномы принесли в редакцию все заветные подарки, которые часто были ростом с человека!

Мы можем гордиться тем, что у нас есть такие добрые, честные, чуткие читатели TVNET, которым нетрудно протянуть руку помощи.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Галерея: Как редакция TVNET готовилась к акции

Для каждого ребенка - участника акции поздравительную открытку рисовал какой-нибудь другой ребенок - в этот раз авторами выступили ученики 4Б класса из 41-й Рижской средней школы. И это тоже уже традиция, когда школьники во время классного часа беседуют о благотворительности.

ФОТО: TVNET

И в этом году мы дали возможность помочь всем, кто этого хотел, и на двух машинах отправились в сторону Прейли, чтобы передать подарки. В дорогу мы отправились на авто City Bee - одного из сторонников нашей кампании.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Условия пандемии в этом году не позволили нам вручить подарки каждому ребенку лично в руки, поэтому на помощь пришло Управление благосостояния Прейльской волости, которое смогло доставить детям подарки до праздника. Большое спасибо, что пробрались сквозь снег и вьюгу, чтобы принести детям радость.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Однако с четырьмя семьями мы смогли встретиться в безопасных условиях, чтобы подарить детям веру в то, что гном действительно продолжает свою работу.

И в этом году, даже в масках и на расстоянии двух метров, момент встречи с гномом так же волнителен, как и чтение детских писем. Еще раз спасибо за то, что вы есть, наши читатели TVNET!

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Четыре велосипеда, компьютер, планшет, телефон, кровать, бойлер, огромный кукольный дом, роликовые коньки, одежда и еще, еще и еще... Казалось бы - зачем детям такие большие подарки? Можно же скромнее...

Однако по приезде ты понимаешь: если у ребенка школа в нескольких км от дома и у отца нет машины, единственное, что он хочет - это велосипед... Или если сестренка хочет спать отдельно от брата, то самое большое желание - конечно, кроватка. И это не говоря о том, что в доме, где живет подросток вместе с бабушкой, нет горячей воды. Также школьнику нужен телефон, чтобы позвонить и сообщить маме, что школьный автобус задерживается, так как метель. Или нужен компьютер для учебы - в телефоне делать домашнюю работу сложнее.

Возвращаясь из этой поездки, снова понимаешь, что мы все часто "пропадаем" в благополучном городском пузыре и на самом деле стонем по мелочам... Именно поэтому нужно делать такие вещи, и у нас - команды TVNET - это прекрасно получается уже 12-й год!

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

Галерея: Дети получают подарки

Знаете, почему дети так любят Деда Мороза? Потому что это правда чудо, которое всегда улыбается, слушает тебя и у тебя есть шанс получить от него подарок. Это всегда позитивные эмоции, которые превращают повседневную жизнь ребенка в сказку, в которую хочется верить!

Потому сердце трепещет от осознания, что лучший подарок для человека - другой человек! Не так ли? Будем любить и заботиться друг о друге, беречь здоровье, так как оно всегда будет на первом месте!

Радостно осознавать, что нас - TVNET - каждый день читают люди, которые любят объединяться, чтобы делать добрые дела. Это действительно воодушевляет, и хочется дарить интересные, красивые и сердечные чувства!

В этом году команду TVNET сопровождало несколько друзей, которым мы хотели бы сказать большое и искреннее спасибо. Без них эта встреча не была бы такой интересной и родной!

Спасибо:

дорогим читателям TVNET - гномам;

Латвийскому Детскому фонду и Виктории;

Сандре Сприндже, главе отдела благосостояния Прейльской думы;

отзывчивой команде City Bee;

ученикам 4Б класса 41-й Рижской средней школы;

и, конечно, всему коллективу TVNET, кто не поленился приложить свою руку к процессу, поддерживая друг друга при получении, пересчете и упаковке подарков. Особая благодарность коллегам за сердечные снимки и видео!