Чиновница Минблага продолжает судиться из-за обязательной вакцинации

Теперь дело будет рассматривать Административный окружной суд.

Ранее районный суд признал, что обязанность вакцинироваться и последствия в случае ее неисполнения ограничивают права частных лиц на личную жизнь и право свободно выбирать занятие и рабочее место согласно своим способностям и квалификации.

Суд пришел к выводу, что решение правительства законно, так как защищает других людей. Также истцы ставили под сомнение достоверность данных SPKC, однако суд подчеркнул, что эффективность вакцин оценивается не только по данным SPKC, но и на основании большого количества научных исследований.

Это первое дело об обязанности вакцинироваться, которая была включена правительством в указ о чрезвычайной ситуации.