Пн, 27.12.2021
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Билл Гейтс
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Чиновница Минблага продолжает судиться из-за обязательной вакцинации

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Čīka / LETA

Чиновница Минблага Сандра Руцка, ее муж Гунар Руцкс и дочь Кристина Руцка оспорили решение суда первой инстанции, в котором было отклонено их требование пересмотреть включенную в указ о чрезвычайной ситуации обязательную вакцинацию от Covid-19, информирует Административный районный суд. 

Теперь дело будет рассматривать Административный окружной суд.

Ранее районный суд признал, что обязанность вакцинироваться и последствия в случае ее неисполнения ограничивают права частных лиц на личную жизнь и право свободно выбирать занятие и рабочее место согласно своим способностям и квалификации.

Суд пришел к выводу, что решение правительства законно, так как защищает других людей. Также истцы ставили под сомнение достоверность данных SPKC, однако суд подчеркнул, что эффективность вакцин оценивается не только по данным SPKC, но и на основании большого количества научных исследований.

Это первое дело об обязанности вакцинироваться, которая была включена правительством в указ о чрезвычайной ситуации.

Ранее суд также отклонил заявление нескольких судей, которые также просили рассмотреть установленную правительством обязательную вакцинацию для работников нескольких сфер, в том числе - для сотрудников государственных учреждений и самоуправлений. 


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