Чиновница Минблага продолжает судиться из-за обязательной вакцинации

Теперь дело будет рассматривать Административный окружной суд.
Ранее районный суд признал, что обязанность вакцинироваться и последствия в случае ее неисполнения ограничивают права частных лиц на личную жизнь и право свободно выбирать занятие и рабочее место согласно своим способностям и квалификации.
Суд пришел к выводу, что решение правительства законно, так как защищает других людей. Также истцы ставили под сомнение достоверность данных SPKC, однако суд подчеркнул, что эффективность вакцин оценивается не только по данным SPKC, но и на основании большого количества научных исследований.
Это первое дело об обязанности вакцинироваться, которая была включена правительством в указ о чрезвычайной ситуации.
Ранее суд также отклонил заявление нескольких судей, которые также просили рассмотреть установленную правительством обязательную вакцинацию для работников нескольких сфер, в том числе - для сотрудников государственных учреждений и самоуправлений.