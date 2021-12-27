Полмиллиона евро на непредвиденные расходы потрачены на камеры для полицейских

Дополнительные камеры необходимы для того, чтобы обеспечивать общественный порядок и надзирать за работой самих полицейских, снижая риск коррупции. МВД считает, что имеющихся камер недостаточно. Весной 2020 года Госконтроль сообщал, что из закупленных ранее 140 камер использовались только 18. Действительно ли нужны новые?

Инспектор полиции Ивар Божевниекс рассказал, что он, как и его коллеги, пользуется камерой каждый день. Он надевает ее, как только приступает к исполнению служебных обязанностей.

"Включаю в ситуациях, когда это необходимо, чтобы констатировать правонарушение, чтобы облегчить дальнейшие действия по расследованию и поиску доказательств. Если мы останавливаем водителя, уже на пути к нему включаем функцию записи и вся коммуникация фиксируется", - рассказывает Божевниекс.

Однако, как выяснил ReTV в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), на камеры не был зафиксирован ни один случай, когда полицейский бы получал взятку и это послужило бы поводом для возбуждения дела.

Ни одна подобная запись не попала и в Бюро внутренней безопасности МВД, которое занимается борьбой с преступлениями в структурах министерства.

МВД сообщает, что цена одного комплекта индивидуальной камеры согласно заключенному договору составляет 740 евро без НДС.

Полученные на данный момент 600 000 евро потрачены на покупку 657 камер, но в соответствии с требованиями МВД всего нужно более 1200 камер подобного типа.