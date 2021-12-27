Рождественское чудо - женщина анонимно пожертвовала миллион долларов фонду Витола

"Пусть молчит тот, кто дал; пусть говорит тот, кто получил", - этими словами Плутарха фонд Витола описывает пожертвование, которое он получил почти на Рождество.

Как отметили в фонде, пожертвование удивляет не только своим размером, но и желанием дарителя оставаться анонимным. Спонсор - австралийская латвийка, которая трудилась на вполне обычной работе и, скончавшись, пожертвовала то, что накопила за свою жизнь.

Фонд Витола отмечает, что это пожертвование - настоящее чудо.

"Невозможно осознать его в полной мере, но свет, который оно излучает, придаст силы и надежду многим-многим молодым людям на долгие годы вперед.