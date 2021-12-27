Пн, 27.12.2021
Если ваши люди вам не доверяют, они не поддержат важные инициативы. Билл Гейтс
Билл Гейтс
1

Рождественское чудо - женщина анонимно пожертвовала миллион долларов фонду Витола

ФОТО: Shutterstock

Рождественское чудо перед праздниками произошло в фонде Витола - 22 декабря латвийка из Австралии пожертвовала фонду миллион австралийских долларов (примерно 640 тысяч евро).

"Пусть молчит тот, кто дал; пусть говорит тот, кто получил", - этими словами Плутарха фонд Витола описывает пожертвование, которое он получил почти на Рождество.

Как отметили в фонде, пожертвование удивляет не только своим размером, но и желанием дарителя оставаться анонимным. Спонсор - австралийская латвийка, которая трудилась на вполне обычной работе и, скончавшись, пожертвовала то, что накопила за свою жизнь.

Фонд Витола отмечает, что это пожертвование - настоящее чудо. 

1

"Невозможно осознать его в полной мере, но свет, который оно излучает, придаст силы и надежду многим-многим молодым людям на долгие годы вперед.

"Полученное пожертвование - это не только пример безмерной доброты, это патриотизм и любовь к Отечеству, которые продолжат воплощаться в жизни молодых людей. Говорим огромное спасибо за этот подарок, который был преподнесен Латвии, так как каждый образованный молодой человек - это огромная ценность для нашей страны!" - сказали в фонде.


НАВЕРХ
Back