В Латвии до сих пор выявлено 164 случая омикрон-штамма
К 26 декабря в Латвии было выявлено 164 случая омикрон-штамма коронавируса, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
К 26 декабря в Латвии было выявлено 164 случая омикрон-штамма коронавируса, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В том числе ввезен 101 случай этого штамма. Больше всего, или 26 случаев были завезены из Великобритании, 12 - из Дании, 11 - из США. Восемь случаев ввезены из Объединенных Арабских Эмиратов и Испании, шесть - из Франции, пять - из Швеции. Случаи омикрон-штамма ввезены также ввозились из Италии, Эстонии, Ирландии, Кении, Мальты, Нигерии, Норвегии, Португалии, Финляндии и Германии.
Вторичных случаев (инфицированных контактных лиц) - 26, а 37 инфицированных - это местные случаи, не имеющие эпидемиологической связи с мигрантами.
Из всех пациентов 74% были вакцинированы, и у 91% были симптомы.