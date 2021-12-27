В Латвии до сих пор выявлено 164 случая омикрон-штамма

В том числе ввезен 101 случай этого штамма. Больше всего, или 26 случаев были завезены из Великобритании, 12 - из Дании, 11 - из США. Восемь случаев ввезены из Объединенных Арабских Эмиратов и Испании, шесть - из Франции, пять - из Швеции. Случаи омикрон-штамма ввезены также ввозились из Италии, Эстонии, Ирландии, Кении, Мальты, Нигерии, Норвегии, Португалии, Финляндии и Германии.