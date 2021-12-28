Чума, терроризм и холодная война: что прогнозировали на сегодня 25 лет назад

В будущем году этому прогнозу футурологов исполняется 25 лет. Сценарий расцвета оба футуролога посчитали очень вероятным, предусматривая, что его исполнению будут способствовать глобализация и развитие технологий.

25-летний сценарий предусматривал, например, что до 2012 года будет реализована генная терапия для лечения онкологических заболеваний, и что до 2020 года человек сделает первые шаги по поверхности Марса.

Китайская экономика к этому времени должна была стать крупнейшей в мире, а число жителей должно было стабилизироваться на отметке в 11 миллиардов человек, люди должны были стать богаче и почти научиться жить и работать в согласии с природой.

Футурологи, впрочем, сообщили тогда, что прогнозируемый ими "затяжной бум" - лишь вероятность, а не гарантия.

Если что-то пойдет не так, расцвет может и не наступить. Похожая ситуация наблюдалась и в начале 20-го века - и тогда экономический рост и технологический прогресс обещали полное благосостояния будущее, однако все разрушила Первая мировая война.

В 1997 году эксперты прогнозировали, что главным принципом эры расцвета станет открытость.

Футурологи тогда упомянули десять главных событий или явлений, которые могут угрожать расцвету человечества в последующие четверть века или до 2022 года. Эти возможные препятствия, по мнению экспертов, не технологические и экономические, а политические.