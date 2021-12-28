История женщины о насилии в отношениях вызвала широкий резонанс в обществе

Однако последний спор, закончившийся очередным расставанием, наконец заставил меня осознать, что больше нет ничего, что я могла бы любить, что у меня были травмирующие отношения, которые я не прервала после первого кровавого удара.

Основная причина, по которой я этим делюсь:

я хотела бы призвать всех женщин, которые физически и эмоционально страдают от жестоких отношений, высказаться и не молчать. Даже если неопределенность кажется бесконечной, как бы вы ни боялись рассказать о происходящем, говорите об этом прямо.

Найдите в себе силы вовремя отвечать за себя. Только это позволит сломать этот ужасный шаблон, выработанный годами, и вовремя пресечь действия и успешные манипуляции таких трусов.

Именно потому, что некоторое время назад я перестала об этом молчать, я получила поддержку, которая действительно помогла мне наконец увидеть эти отношения в их истинном свете. Преодоление эмоционального и физического насилия, обретение безопасности и осознание того, что пережитый опыт не определяет меня", - говорит Кате.

Вскоре Парупс поделился своим ответом в соцсетях.

"Я не могу изменить прошлое так, как хочу. С тех пор, как я попрощался с мамой в 2018 году, моя жизнь постепенно сошла с рельсов и начала катиться в пучину алкоголизма.

"Я пристрастился к алкоголю в сочетании с антидепрессантами, транквилизаторами и нейролептиками, что часто приводило к психозам, о которых я ничего не помню или помню что-то очень смутно", - пишет Парупс.

Парупс неоднократно удалял комментарий Гецевичи к его посту, а позже запретил комментировать пост. Кате назвала это "показательным уроком действий манипулятора".

"Это мой комментарий, который несколько раз удалялся, пока не пропала возможность комментировать пост:

Томас, ты самый большой лжец в мире. Ты не работал с программой последний месяц, пока мы все еще были вместе. Ты знаешь (или делаешь вид, что не знаешь), что проявлял насилие ко мне также и в трезвом состоянии. И эмоционально, и физически. Ты даже расстаться не можешь с достоинством. Сейчас очень легко все свалить на свой алкоголизм, с которым я не раз пыталась тебе помочь.

Ты всегда знал, что происходит, что ты делаешь, потому что много раз, когда ты относился ко мне так, как ты относился, ты был в ясном уме. Упомяну, что ты пару раз ходили к психотерапевту и незадолго до нашего расставания (трезвый) ты сказал мне, что все это бред и чушь собачья. Ты к психиатру никогда не приходил (за исключением того случая, когда мы обратились после очередной твоей жестокой выходки, потому что я тебя уговорила), а только звонил, чтобы получить рецепт на ксанакс.