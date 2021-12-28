Вт, 28.12.2021
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Янис Бесерис, директор департамента корпоративных отношений Maxima Latvija

История женщины о насилии в отношениях вызвала широкий резонанс в обществе

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

В воскресенье, 26 декабря, молодая женщина Кате Гецевича поделилась своей историей в соцсетях и разместила фотографии с синяками. В публикации Кате рассказала, что испытала физическое и эмоциональное насилие в отношениях со своим бывшим парнем, арт-критиком Томасом Парупсом.

Запись взволновала общественность и подняла важные вопросы, в том числе об ответственности других людей, которые знают, что в кругу знакомых есть кто-то, кто страдает от насилия.

Кате написала, что недавний разговор о самоцензуре дал ей возможность поделиться опытом, который она долгое время держала в секрете по разным причинам.

"Беседа побудила меня открыто поговорить об очень острой теме в обществе и, к сожалению, в моей жизни, которую часто упускают из виду. Эта фотография показывает, что на самом деле стоит за всеми улыбчивыми совместными фото моих отношений в течение двух лет. Я сделала снимок, потому что тогда собиралась в полицию, но это был не первый раз, когда я этого не сделала.

Меня сдерживали страх, стыд, отрицание серьезности ситуации и какое-то мистическое представление о безусловной любви, которое заставило меня снова поверить в его слова: "Я изменюсь" и так далее. Я не могу сосчитать, сколько раз я хотела выйти из ситуации, но не могла.

Однако последний спор, закончившийся очередным расставанием, наконец заставил меня осознать, что больше нет ничего, что я могла бы любить, что у меня были травмирующие отношения, которые я не прервала после первого кровавого удара.

Основная причина, по которой я этим делюсь:

я хотела бы призвать всех женщин, которые физически и эмоционально страдают от жестоких отношений, высказаться и не молчать. Даже если неопределенность кажется бесконечной, как бы вы ни боялись рассказать о происходящем, говорите об этом прямо.

Найдите в себе силы вовремя отвечать за себя. Только это позволит сломать этот ужасный шаблон, выработанный годами, и вовремя пресечь действия и успешные манипуляции таких трусов.

Именно потому, что некоторое время назад я перестала об этом молчать, я получила поддержку, которая действительно помогла мне наконец увидеть эти отношения в их истинном свете. Преодоление эмоционального и физического насилия, обретение безопасности и осознание того, что пережитый опыт не определяет меня", - говорит Кате.

Вскоре Парупс поделился своим ответом в соцсетях.

"Я не могу изменить прошлое так, как хочу. С тех пор, как я попрощался с мамой в 2018 году, моя жизнь постепенно сошла с рельсов и начала катиться в пучину алкоголизма.

"Я пристрастился к алкоголю в сочетании с антидепрессантами, транквилизаторами и нейролептиками, что часто приводило к психозам, о которых я ничего не помню или помню что-то очень смутно", - пишет Парупс.

Парупс неоднократно удалял комментарий Гецевичи к его посту, а позже запретил комментировать пост. Кате назвала это "показательным уроком действий манипулятора".

"Это мой комментарий, который несколько раз удалялся, пока не пропала возможность комментировать пост:

Томас, ты самый большой лжец в мире. Ты не работал с программой последний месяц, пока мы все еще были вместе. Ты знаешь (или делаешь вид, что не знаешь), что проявлял насилие ко мне также и в трезвом состоянии. И эмоционально, и физически. Ты даже расстаться не можешь с достоинством. Сейчас очень легко все свалить на свой алкоголизм, с которым я не раз пыталась тебе помочь.

Ты всегда знал, что происходит, что ты делаешь, потому что много раз, когда ты относился ко мне так, как ты относился, ты был в ясном уме. Упомяну, что ты пару раз ходили к психотерапевту и незадолго до нашего расставания (трезвый) ты сказал мне, что все это бред и чушь собачья. Ты к психиатру никогда не приходил (за исключением того случая, когда мы обратились после очередной твоей жестокой выходки, потому что я тебя уговорила), а только звонил, чтобы получить рецепт на ксанакс.

Ты меня контролировал трезвым. Проверял мой телефон каждый раз, когда я получала сообщение, а затем заставлял меня показывать, откуда оно пришло. О ужас! Сможешь ли ты снова притвориться? Давняя классика - в итоге стать жертвой.

P. S. Мне неприятно читать, что ты "разыграл карту" о смерти матери. Сам знаешь, что ты сделал с ее прахом и как ты о ней говорил.

P. S. S. Ты физически и эмоционально влиял на свою бывшую девушку еще до смерти матери.

И, в конце концов, черт, ты буквально пытался оправдать свое насилие тем, что оно было под воздействием алкоголя или наркотиков??? Кроме того, нет упоминания о случаях, когда ты не находился под воздействием какого-либо вещества", - ответила Кате.

После публикации Кате издательство Neputns сообщило о прекращении сотрудничества с Парупсом:

"Мы не будем отклоняться от нашей позиции, мы не будем продолжать сотрудничество с этим конкретным человеком. Мы не хотим завоевать популярность за счет страданий другого человека".

Портал Satori сообщил, что прекратил сотрудничество с Парупсом давно.

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ?

Помощь можно искать в социальной службе самоуправления или в кризисном центре:

Центр Marta

Ул. Матиса, 49-3, Рига

Тел.: 67378539

Э-почта: centrs@marta.lv

Лиепайский филиал центра Marta

Просп. Курмаяс, 11, Лиепая

Тел.: 29195442

Э-почта: centrs@martaliepaja.lv

Семейный кризисный центр Mīlgrāvis

Ул. Эзера, 21, Рига

Тел.: 67012515, 67398383

Э-почта: gimenes@krize.lv

Кризисный консультационный центр Skalbes

Ул. Кунгу, 34, Рига

Тел.: 24551700, 27722292

Э-почта: skalbes@skalbes.lv

Кризисный центр для семей с детьми Paspārne

Ул. Талсу, 39, Вентспилс

Тел.: 63661515, 22012434

Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv

Фонд Centrs Valdardze

Ул. Райня, 9f, Валмиера

Тел.: 64220686

Э-почта: valdardze@inbox.lv


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