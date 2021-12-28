Националист и критик Путина: что известно о погибшем журналисте Егоре Просвирнине?

Тело журналиста Просвирнина было обнаружено под окнами жилого дома на Тверской улице. Перед падением он якобы выбросил из окна нож и газовый баллончик. Источники Mash сообщили, что он, предположительно, находился в состоянии опьянения. Предсмертной записки Просвирнин не оставил.

Прессе новость сообщили его супруга Марина Урусова, адвокат и знакомые. Очевидцы говорят, что этот день в доме на Тверской был неспокойным. Из квартиры журналиста то и дело доносились крики и ругань.

Егор Просвирнин был очень сложной личностью и непростым человеком.

Он родился в 1986 году во Владивостоке. Публицистическую деятельность начинал с "Живого Журнала", где писал под ником nomina_obscura.

Просвирнин был основателем националистического интернет-издания "Спутник и погром". Благодаря этому порталу он и приобрел известность.

Журналист нередко позволял себе ультранационалистические высказывания на грани или даже за гранью, но при этом в 2014 году поддерживал аннексию Крыма и поначалу горячо приветствовал так называемое "русское освободительное движение" в Донбассе.

Он называл себя "убежденным русским националистом".

В 2017 году его интернет-издание было заблокировано по требованию Генпрокуратуры за пропаганду идей национальной и религиозной розни, а в 2018 году объявило о закрытии.

Позднее Просвирнин пересмотрел свои взгляды. Он стал предрекать России гражданскую войну и критиковать президента РФ Владимира Путина.

"Я думаю, что все рухнет. Рухнет не только Новороссия, рухнет Российская Федерация". Журналист переживал за уголовные преследования близких ему по духу Александра Белова-Поткина, Дмитрия Демушкина, Вячеслава Мальцева, пишет BBC.

В 2015 году в его квартире проходили обыски по делу об экстремизме, возбужденному после его статьи о "целях и задачах русского национализма". В своем обращении Просвирнин предлагал "обрушить Украину" и создать "Русское национальное государство". Журналист потом говорил, что это дело "завершилось ничем".

Егор также вел свой канал в Telegram под названием "Записки Егора Погрома", активно пользовался социальной сетью "ВКонтакте".

В 2021 году Просвирнин женился на Марине Урусовой.

"В общем, внезапно сходили в загс и подали заявление", - писал Егор в сентябре. А уже 28 октября появилась шутливая надпись, что вроде его никто не знает, но свадьбу снимает Первый канал.

После того, как сайт "Спутник и погром" был заблокирован, Егор совместно с супругой запустили новое неофициальное СМИ "Царь". В рамках проекта журналист публиковал ролики на YouTube, создавал платные чаты для соратников. Для вступления в такой чат нужно было заплатить от 300 до 18 000 рублей 9 (от 3 до 200 евро).

Ксения Собчак вспомнила, что в апреле 2021 года Егор Просвирнин дал ей небольшое интервью в рамках проекта "Осторожно, новости" для репортажа "Новые правые". Ведь, по ее словам, издание "Спутник и погром" было "одним из главных медиа 2010-х годов" в РФ.

Канал РЕН ТВ сообщил, что Просвирнин с женой в течение трех дней употребляли алкоголь. В день трагедии Егор устроил скандал в квартире, его жена попросила о помощи свою мать и свекровь, однако Просвирнин не открыл им дверь, а после случилась трагедия - он выпал из окна.