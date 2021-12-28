Вт, 28.12.2021
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Сандис Радзиньш, сотрудник Госполиции
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Верховный суд РФ ликвидировал организацию "Международный Мемориал"

Молоток судьи. Иллюстративное фото ФОТО: GATIS DIEZIŅŠ / LETA

Во вторник, 28 декабря, Верховный суд РФ принял решение о ликвидации "Международного Мемориала", сообщает "Медуза".

По мнению Генеральной прокуратуры, подавшей ходатайство о ликвидации, "Международный мемориал" "неоднократно нарушал требования законодательства об иностранных агентах".

На заседании представитель ведомства отметил, что "организация создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников".

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Представители "Международного Мемориала" отвергли претензии, подчеркнув, что законных оснований для ликвидации нет. Теперь же они планируют обжаловать решение, а в случае необходимости готовы обратиться и в Европейский суд по правам человека.

В среду, 29 декабря, Московский городской суд будет рассматривать иск московской прокуратуры по поводу ликвидации правозащитного центра "Мемориал".

Напомним, в поддержку "Мемориала" выступили различные международные и российские организации, работники сфер науки и культуры, политики, в том числе, например, первый президент СССР Михаил Горбачев.


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