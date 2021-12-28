Верховный суд РФ ликвидировал организацию "Международный Мемориал"

По мнению Генеральной прокуратуры, подавшей ходатайство о ликвидации, "Международный мемориал" "неоднократно нарушал требования законодательства об иностранных агентах".

На заседании представитель ведомства отметил, что "организация создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников".

Представители "Международного Мемориала" отвергли претензии, подчеркнув, что законных оснований для ликвидации нет. Теперь же они планируют обжаловать решение, а в случае необходимости готовы обратиться и в Европейский суд по правам человека.

В среду, 29 декабря, Московский городской суд будет рассматривать иск московской прокуратуры по поводу ликвидации правозащитного центра "Мемориал".