Верховный суд РФ ликвидировал организацию "Международный Мемориал"
Во вторник, 28 декабря, Верховный суд РФ принял решение о ликвидации "Международного Мемориала", сообщает "Медуза".
Во вторник, 28 декабря, Верховный суд РФ принял решение о ликвидации "Международного Мемориала", сообщает "Медуза".
По мнению Генеральной прокуратуры, подавшей ходатайство о ликвидации, "Международный мемориал" "неоднократно нарушал требования законодательства об иностранных агентах".
На заседании представитель ведомства отметил, что "организация создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников".
Представители "Международного Мемориала" отвергли претензии, подчеркнув, что законных оснований для ликвидации нет. Теперь же они планируют обжаловать решение, а в случае необходимости готовы обратиться и в Европейский суд по правам человека.
В среду, 29 декабря, Московский городской суд будет рассматривать иск московской прокуратуры по поводу ликвидации правозащитного центра "Мемориал".
Напомним, в поддержку "Мемориала" выступили различные международные и российские организации, работники сфер науки и культуры, политики, в том числе, например, первый президент СССР Михаил Горбачев.