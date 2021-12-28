С января в школах и университетах будут устанавливать измерители качества воздуха

В министерстве указали, что приборы для измерения качества воздуха будут предоставлены всем общеобразовательным и специальным учебным заведениям, учрежденным государством и самоуправлениями, учреждениям профессионального образования в зависимости от количества классов и учебных групп, а также муниципальным центрам социального ухода.

Сейчас готовится необходимая информация для самоуправлений и государственных образовательных учреждений о процессе заказа оборудования и заключения договоров поставки, однако известно, что договоры могут быть заключены до 26 февраля 2022 года.

Генеральное соглашение между Министерством образования и Moduls Engineering подписано 23 декабря.

В следующем году на приобретение приборов для измерения качества воздуха в школах планируется израсходовать до 4,3 млн евро.

Финансирование из госбюджета на закупку приборов учета углекислого газа в размере 3,7 млн евро было выделено министерству уже летом этого года, а решение правительства принято на заседании 14 июля.

Однако из-за длительной процедуры закупки и неоднократных обжалований в этом году было невозможно использовать выделенное финансирование.