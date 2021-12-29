"Мемориал"* идет ко дну с поднятым флагом": как суд ликвидировал общество

Юрлица у "Мемориала" два - поэтому и судебные заседания по ним были раздельные. Иск прокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала" рассматривался в Верховном суде России, а о ликвидации правозащитного центра - в Московском городском суде.

Однако причину ликвидации прокуратура указала одинаковую - несоблюдение закона об иноагентах. Оба "Мемориала" признали иноагентами еще в 2014 и 2016 годах. В 2019 году обе организации и их руководителей много раз подряд оштрафовали за то, что не на всех сайтах, книгах и публикациях в соцсетях стояла маркировка иноагента. Через два года прокуратура решила, что за эти "неоднократные и грубые" нарушения "Мемориал" пора закрывать.

Правда, в суде мало говорили о плашке иноагента и ее месте на сайте - вместо этого звучали куда более идеологические аргументы. Прокуроры обвиняли правозащитников в нарушении Всеобщей декларации прав человека, в посягательстве на свободу информации и права детей на духовное развитие.

Юрист "Мемориала" Наталья Морозова рассказывала Би-би-си, что их отдел не спал ночами, чтобы подробно ответить на эти странные претензии.

"Это чудовищные по своей безграмотности иски. Ответить на очень плохо написанный документ, написанный людьми, которые вообще не разбираются в праве, оказалось довольно сложно", - объясняла она. Как минимум, говорила юрист, историческое общество никак не может нарушить международный документ вроде Декларации прав человека: они писались для государств.

"Является ли общественная организация субъектом нарушения данных международных актов?" - прямо спросила прокуроров адвокат Мария Эйсмонт.

Прокурор в ответ молча перебирала бумажки.

"Вы затрудняетесь? Давайте следующий вопрос", - выручала истцов судья.

А председателя правления Яна Рачинского, кажется, особенно задела одна претензия прокуроров.

"В иске прокуратуры отмечено, что этим иском она выступает в защиту прав граждан и за доступ к информации. Но это и была наша миссия все эти годы: обеспечить свободный доступ к информации, - сказал он в суде, имея в виду работу «Мемориала» по открытию архивов и созданию баз репрессированных. - И вряд ли эту свободу надо защищать от нас".

"Списки политзаключенных дезинформируют граждан"

В суде над правозащитным "Мемориалом" со слов прокурора и вовсе получилось, что отсутствие маркировки на материалах правозащитного "Мемориала" может вызвать депрессию: так он пытался обосновать претензию, согласно которой отсутствие иноагентской плашки несет угрозу здоровью граждан.