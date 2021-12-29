"Мемориал"* идет ко дну с поднятым флагом": как суд ликвидировал общество

Так же прямо прокуроры высказались и 29 декабря на последнем заседании суда над правозащитным "Мемориалом". Они упомянули партнерство организации с проектом "ОВД-инфо", также признанным иностранным агентом, и заявили, что правозащитный центр "поддерживал все протесты, направленные на дестабилизацию страны". Кроме того, прокуратура заявила, что "Мемориал" вел списки политзаключенных, которые "направлены на формирование негативного восприятия судебной системы РФ, и в том числе в целях дезинформирования граждан".
"Клеветнически отражает законные действия правоохранительных органов"
Юрист Григорий Вайпан недоумевал: зачем прокуроры вообще говорят об очернении СССР и работе с "ОВД-инфо", если к делу это не относится: к нему относятся только формальности вроде того, где именно должна стоять плашка иноагента.
Впрочем, иноагентскую маркировку в суде тоже обсуждали. Елена Жемкова показывала суду свою визитку, на которой, кроме имени и контактов, значился и факт, что "Мемориал" признан иноагентом. Так директор исторического общества доказывала, что они добросовестно пытались соблюсти закон об иноагентах, хоть и не соглашаются с ним. Но где именно должны находиться плашки, в законе не указано.
Судья предложила прямо на заседании изучить какой-нибудь ресурс "Мемориала". Прокурор возмутилась, не увидев маркировки на каждой публикации. "Пока нет официальных правил, это всегда будет оценочным суждением чиновника", - ответила на это адвокат Мария Эйсмонт.
Григорий Вайпан сравнил риторику прокуратуры с цитатами из приговоров советских диссидентов. Сходство оказалось явное. "Клеветнически отражает законные действия советских правоохранительных органов", - зачитывал он выдержку из приговора диссиденту Сергею Ковалеву.
Юридически это важно потому, говорил защитник, что российское государство уже признало эти советские приговоры политическими репрессиями. "Это мы уже проходили", - сказал Вайпан. А теперь, считает он, то же самое происходит снова.
А вот руководитель правозащитного центра Александр Черкасов даже поблагодарил прокуроров за прямоту. "Я благодарю представителей прокуратуры за то, что они изложили свои истинные мотивы претензий к нам, - сказал Черкасов во время прений. - Это не маркировка наших материалов, маркировка - лишь повод".
Черкасов настаивал, что работа правозащитного "Мемориала" полезна, а не вредна для России. "Политические репрессии - это не только плохо само по себе. Это не самый эффективный способ управления страной, это опасно для самого государства, - говорил он. - Вы, уважаемые прокуроры, пытаетесь разбить красную мигающую лампочку, предупреждающую, что есть опасность, а не решить саму проблему".
"Если истец хочет, чтобы деятельность правозащитного центра не была так востребована в обществе и не имела такой общественной поддержки - пусть государство меньше нарушает права граждан, - продолжила его мысль Мария Эйсмонт. - И тогда дорожка к нам зарастет бурьяном!"
"Крайне важно, идет ли корабль ко дну с поднятым флагом"
Последним в прениях о судьбе правозащитного "Мемориала" выступал известный адвокат Илья Новиков. Накануне Верховный суд уже решил ликвидировать международный "Мемориал", так что исход заседания был предсказуем.
"Я не верю в успех этого процесса, - признался Новиков суду, - но тем не менее участвую в нем. Крайне важно, идет ли корабль ко дну с поднятым флагом или добровольно его спускает. "Мемориал" идет ко дну с поднятым флагом - он не будет спущен".
Согласно декабрьскому опросу Левада-центра (признан в России иностранным агентом), 30% россиян знают что-то о работе "Мемориала" и 58% из них поддерживают их деятельность.
Но возле здания суда на снегу собирается совсем не много народу, а внутрь обычным слушателям не попасть из-за ковидных мер и нехватки места. Тех, кто пытается встать в одиночный пикет с плакатом в поддержку "Мемориала", полиция обычно задерживает.
Во время встречи с советом по правам человека Путина спросили о судьбе "Мемориала". Он пообещал подробнее изучить вопрос, хотя и походя отметил, что "Мемориал" якобы поддерживал террористов.
28 декабря Верховный суд постановил ликвидировать "Международный Мемориал", на следующий день Мосгорсуд закрыл правозащитный центр.
*Правозащитный центр "Мемориал" и "Международный Мемориал" внесены властями России в реестр иностранных агентов и ликвидированы.