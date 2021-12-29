Расширят круг людей, имеющих право на оплаченный визит семейного врача на дом

Поправки предусматривают расширить круг лиц, имеющих право вызывать семейного врача на дом за счет государства. В аннотации к поправкам Минздрав объясняет, что люди, проживающие в учреждениях долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации, часто являются пациентами высокого риска, и обращение в лечебное учреждение - особенно во время нынешней пандемии Covid-19 - представляет собой эпидемиологическую проблему, создают риски для безопасности как людей, так и пациентов, сотрудников учреждений социальной опеки и социальной реабилитации.

В целях защиты этих лиц и обеспечения эпидемиологической безопасности в стране проектом поправок к правилам предусмотрены оплаченные государством визиты семейного врача на дом к лицам, которые находятся в учреждениях длительного социального ухода и социальной реабилитации.

Таким образом, в дальнейшем визиты семейных врачей на дом будут возможны к детям, людям с инвалидностью первой группы, людям старше 80 лет, людям, нуждающихся в паллиативном уходе, людям, умершим дома для установления факта смерти, людям, которые нуждаются в длительной искусственной вентиляции легких, людям, получающим уход на дому, заболевшим гриппом во время эпидемии гриппа. Кроме того, домашние визиты семейных врачей будут возможны для лиц, к которым приезжала бригада неотложной медицинской помощи, и семейный врач в новых правилах может договориться в определенном порядке посетить людей с психическими расстройствами, а также людей, которые находятся в учреждениях долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации.