Ср, 29.12.2021
Есть такие прекрасные магазины Lidl, к которым все хотят быть сопричастными... Павел Гогнидзе, владелец сети рижских ресторанов Yakuza Sushi & Asian Fusion
Павел Гогнидзе, владелец сети рижских ресторанов Yakuza Sushi & Asian Fusion
1

Расширят круг людей, имеющих право на оплаченный визит семейного врача на дом

ФОТО: Shutterstock

Кабинет министров планирует расширить круг лиц, которые имеют право получить оплаченные государством визиты семейного врача на дом, сказано в поправках к правилам Кабинета министров "Организация и порядок оплаты услуг в сфере здравоохранения".

Поправки предусматривают расширить круг лиц, имеющих право вызывать семейного врача на дом за счет государства. В аннотации к поправкам Минздрав объясняет, что люди, проживающие в учреждениях долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации, часто являются пациентами высокого риска, и обращение в лечебное учреждение - особенно во время нынешней пандемии Covid-19 - представляет собой эпидемиологическую проблему, создают риски для безопасности как людей, так и пациентов, сотрудников учреждений социальной опеки и социальной реабилитации.

В целях защиты этих лиц и обеспечения эпидемиологической безопасности в стране проектом поправок к правилам предусмотрены оплаченные государством визиты семейного врача на дом к лицам, которые находятся в учреждениях длительного социального ухода и социальной реабилитации.

Таким образом, в дальнейшем визиты семейных врачей на дом будут возможны к детям, людям с инвалидностью первой группы, людям старше 80 лет, людям, нуждающихся в паллиативном уходе, людям, умершим дома для установления факта смерти, людям, которые нуждаются в длительной искусственной вентиляции легких, людям, получающим уход на дому, заболевшим гриппом во время эпидемии гриппа. Кроме того, домашние визиты семейных врачей будут возможны для лиц, к которым приезжала бригада неотложной медицинской помощи, и семейный врач в новых правилах может договориться в определенном порядке посетить людей с психическими расстройствами, а также людей, которые находятся в учреждениях долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации.

Как уже сообщалось, порядок организации и оплаты ряда медицинских услуг будет определен в среду, 29 декабря, на внеочередном заседании Кабинета министров.


НАВЕРХ
Back