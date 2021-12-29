В Европе растет число "рейсов-призраков"

"Этой зимой нам предстоит совершить 18 000 дополнительных ненужных рейсов, просто чтобы обезопасить свои права на взлет и посадку. В то время как в условиях продолжающейся пандемии экологически безопасные исключения из правила были введены почти во всех частях мира, ЕС не делает то же самое. Это вредит климату и прямо противоречит осуществлению плана Европейской комиссии по достижению нулевых выбросов к 2055 году", - сказал Карстен Шпор.

Больные пилоты - причина отмены рейсов

Работа флагманского авиаперевозчика Германии в рождественско-новогодний период была кратковременно прервана из-за большого количества пилотов, находящихся в отпуске по болезни. По этой причине Lufthansa отменила десяток рейсов, запланированных в течение следующих двух недель. Больше всего пострадали рейсы в Бостон, Хьюстон и Вашингтон. Отменено несколько рейсов в Японию. Представитель авиакомпании сообщил информационному агентству dpa, что перевозчик был вынужден отменить выполнение полетов, несмотря на то, что запланировал буфер из дополнительного персонала, который в конечном итоге оказался слишком малочисленным из-за высокой заболеваемости. Представитель перевозчика в интервью отказался отвечать на вопрос, была ли нетрудоспособность вызвана болезнью или необходимостью оставаться в карантине, поскольку немецкое законодательство не требует информирования работодателя о причине отпуска по болезни.

Уменьшение предложения по другим направлениям

В начале декабря British Airways сообщила о сокращении сети стыковок на 2000 рейсов к марту 2022 года. Скандинавской авиакомпании SAS пришлось из-за вируса отменить более 30 операций. Ryanair, как мы уже сообщали, сократил свою сеть стыковок в январе на 33 процента. Американские авиакомпании United и Delta отменили 120 и 90 рейсов соответственно.

"Пик распространения новой инфекции оказал прямое влияние на наши бригады и людей, которые помогают нам проводить наши операции. В результате нам, к сожалению, пришлось отменить некоторые рейсы", - говорится в сообщении United Airlines. В заявлении Delta об отмене рейсов отмечалось, что из-за исчерпания всех возможных мер, таких как замена маршрутов, самолетов или экипажей, перевозчику пришлось принять сложное решение об отмене.

Изменение продолжительности карантина для экипажей

В Испании и Великобритании период карантина в связи с Covid-19 был сокращен из-за нехватки летного и бортового персонала и невозможности спланировать обслуживание рейсов. Сокращение времени изоляции позволило перевозчикам лучше планировать свое рабочее время и реагировать на возможную внезапную нехватку персонала.

Генеральный директор Delta Airlines, руководитель службы охраны здоровья доктор Генри Тинг и медицинский советник линии Карлос Дель Рио подписали совместную петицию к администрации президента США Джо Байдена о сокращении карантина для полностью вакцинированных людей до пяти дней.

"Более 90 процентов наших сотрудников Delta полностью вакцинированы, и число привитых растет с каждым днем. Наши сотрудники выполняют необходимую работу, чтобы американцы могли путешествовать по стране и за границу. С быстрым распространением варианта омикрон 10-дневная изоляция полностью вакцинированных людей может оказать значительное влияние на нашу деятельность", - написал в петиции генеральный директор Delta Airlines Эд Бастиан.