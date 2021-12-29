Ср, 29.12.2021
Думаю, несдержанность в Латвии основательно отыграется в новогоднюю ночь - невведение комендантского часа в этот праздничный период может привести к локдауну в январе. Никита Троянский, эпидемиолог
Никита Троянский, эпидемиолог

В Европе растет число "рейсов-призраков"

Самолет Lufthansa. ФОТО: Bayne Stanley

Авиаперевозчики вынуждены совершать пустые из-за коронавируса рейсы, чтобы не потерять слоты на посадку, стоянку и взлет в европейских аэропортах. Этого требует действующее в ЕС правило "используй или потеряешь", пишет Rus.Postimees.

Авиакомпании вынуждены выполнять рейсы с пустыми из-за коронавируса самолетами, так называемые "рейсы-призраки", чтобы не потерять слоты на посадку, стоянку и взлет в европейских аэропортах.

В соответствии с законодательством Евросоюза авиакомпании должны использовать 80% выделенных им слотов в аэропортах (так называемое "правило правила 80/20") или рискуют уступить их конкурентам.

На авиакомпанию Lufthansa правила слотов ЕС влияют больше всего. В то время как осенний период имел тенденцию к росту, с середины января по февраль наблюдается резкое падение количества бронирований. Все страны, которые Lufthansa считает своим внутренним рынком, а именно Германия, Австрия, Швейцария и Бельгия, сильно пострадали от новой волны коронавируса, и в результате количество авиаперелетов по понятным причинам сокращается.

Крупнейшая авиакомпания Европы сообщила, что сократит количество зимних рейсов на 33 тысячи внутри всей группы по причине слабого спроса из-за угрозы нового варианта коронавируса, отмечает aviv.ru. Кроме того, национальный авиаперевозчик Германии будет летать по невыгодным маршрутам, чтобы удержать слоты. Другие авиакомпании сокращают сеть и требуют от властей сократить время карантина.

Генеральный директор Lufthansa Group Карстен Шпор сообщил ежедневной газете Frankfurter Algemeine Zeiting, что авиакомпании группы - Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS и Brussels Airlines - уберут из своих зимних расписаний полетов в общей сложности 33 000 рейсов. Это составляет 10 процентов от всех запланированных операций. Новая угроза коронавируса нанесла серьезный удар по перевозчикам, которые надеялись, что зимний сезон 2022 года позволит реконструировать сеть стыковок и, прежде всего, пополнить финансы группы.

Lufthansa планировала, что после выплаты государственной помощи и увеличения количества сообщений она начнет зарабатывать деньги на своем основном бизнесе - рейсах. Было запланировано выполнить 60 процентов от того количества рейсов, которое имело место в рекордном году. Теперь, как оказалось, авиакомпания сможет перевезти вдвое меньше пассажиров. В третьем квартале группа впервые с момента начала пандемии зафиксировала прибыль.

С появлением омикрон-штамма в январе и феврале резко упал уровень бронирования рейсов. Это неудивительно, поскольку частичные или полные ограничения появляются в очередных странах Центральной и Западной Европы. На внутренних рынках группы, таких как Германия, Австрия, Швейцария и Бельгия, показатель бронирования рейсов, а также коэффициент заполняемости самолетов упали до крайне низкого уровня.

Правила использования слотов наносят вред отрасли

Карстен Шпор заявил, что 10 процентов отмененных рейсов - это ровно столько, сколько Lufthansa может себе позволить. Генеральный директор отметил, что правила использования слотов ЕС наносят ущерб всем авиакомпаниям в Европейском союзе. В настоящее время, согласно решению Европейской комиссии от июля этого года, перевозчики должны использовать не менее 50 процентов выделенных им слотов в аэропортах ЕС, чтобы не потерять очень ценное право на взлет и посадку. Недавно мы сообщали на наших страницах, что это правило будет охватывать 64 процента до летнего сезона 2022 года.

"Этой зимой нам предстоит совершить 18 000 дополнительных ненужных рейсов, просто чтобы обезопасить свои права на взлет и посадку. В то время как в условиях продолжающейся пандемии экологически безопасные исключения из правила были введены почти во всех частях мира, ЕС не делает то же самое. Это вредит климату и прямо противоречит осуществлению плана Европейской комиссии по достижению нулевых выбросов к 2055 году", - сказал Карстен Шпор.

Больные пилоты - причина отмены рейсов

Работа флагманского авиаперевозчика Германии в рождественско-новогодний период была кратковременно прервана из-за большого количества пилотов, находящихся в отпуске по болезни. По этой причине Lufthansa отменила десяток рейсов, запланированных в течение следующих двух недель. Больше всего пострадали рейсы в Бостон, Хьюстон и Вашингтон. Отменено несколько рейсов в Японию. Представитель авиакомпании сообщил информационному агентству dpa, что перевозчик был вынужден отменить выполнение полетов, несмотря на то, что запланировал буфер из дополнительного персонала, который в конечном итоге оказался слишком малочисленным из-за высокой заболеваемости. Представитель перевозчика в интервью отказался отвечать на вопрос, была ли нетрудоспособность вызвана болезнью или необходимостью оставаться в карантине, поскольку немецкое законодательство не требует информирования работодателя о причине отпуска по болезни.

Уменьшение предложения по другим направлениям

В начале декабря British Airways сообщила о сокращении сети стыковок на 2000 рейсов к марту 2022 года. Скандинавской авиакомпании SAS пришлось из-за вируса отменить более 30 операций. Ryanair, как мы уже сообщали, сократил свою сеть стыковок в январе на 33 процента. Американские авиакомпании United и Delta отменили 120 и 90 рейсов соответственно.

"Пик распространения новой инфекции оказал прямое влияние на наши бригады и людей, которые помогают нам проводить наши операции. В результате нам, к сожалению, пришлось отменить некоторые рейсы", - говорится в сообщении United Airlines. В заявлении Delta об отмене рейсов отмечалось, что из-за исчерпания всех возможных мер, таких как замена маршрутов, самолетов или экипажей, перевозчику пришлось принять сложное решение об отмене.

Изменение продолжительности карантина для экипажей

В Испании и Великобритании период карантина в связи с Covid-19 был сокращен из-за нехватки летного и бортового персонала и невозможности спланировать обслуживание рейсов. Сокращение времени изоляции позволило перевозчикам лучше планировать свое рабочее время и реагировать на возможную внезапную нехватку персонала.

Генеральный директор Delta Airlines, руководитель службы охраны здоровья доктор Генри Тинг и медицинский советник линии Карлос Дель Рио подписали совместную петицию к администрации президента США Джо Байдена о сокращении карантина для полностью вакцинированных людей до пяти дней.

"Более 90 процентов наших сотрудников Delta полностью вакцинированы, и число привитых растет с каждым днем. Наши сотрудники выполняют необходимую работу, чтобы американцы могли путешествовать по стране и за границу. С быстрым распространением варианта омикрон 10-дневная изоляция полностью вакцинированных людей может оказать значительное влияние на нашу деятельность", - написал в петиции генеральный директор Delta Airlines Эд Бастиан.


НАВЕРХ
Back