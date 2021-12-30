Последний в этом году список тех, кого ищут в Латвии: может, вы что-то знаете об этих людях?

Анастасия Гаврина ищет своего брата Гаврина Александра Олеговича 1994 г. р. "Жили в Риге. Нас разлучили, и больше я о нем ничего не знаю. Помогите его найти".

Юрия Михайловича Лыкова 1932 г. р. ищет дочь Анна. "По известным мне адресам он не живет. Помогите найти".

Наталия ищет брата своего мужа Бутук Харламия 1956 г. р. и его семью. "Раньше он проживал в Лимбажском районе, в поселке Стайцеле".

Ольшевскую Лену из Лиепаи ищет подруга Елена. "Мы жили в поселке Нагорный на Чукотке. Лена переехала в Латвию, в Лиепаю".

Волдемара Бамбанса 1955-57 г. р. ищет и надеется найти дочь Наталья.

Своего сына Кузнецова Сергея 1956 г. р., который может проживать в г. Лиепая, надеется найти Гайда-Лиене.

Марину Отваре и Нормунда Отварса, которые проживали в Яункалснаве Мадонского района, ищет родственница Кития.

Павлову Ирину Ивановну 1989 г. р., которая может проживать в Пиньки, ищет родственница Лариса.

"Я ищу своих братьев и сестер, а также всех остальных родственников. Я родилась в Лимбажском районе, в Ледурге. Мою маму звали Люба (Любовь) Магульская, отца - Вячеслав Магульский. Я была вторым ребенком. Отзовитесь, мои родные", - пишет Эвита Вячеславовна Магульская (до удочерения).

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу. Анонимность гарантируется.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.