Пт, 31.12.2021
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Даце Завадска, руководитель Центра семейной вакцинации

Гороскоп Василисы Володиной на 2022 год для каждого знака Зодиака

ФОТО: скриншот

Популярный российский астролог Василиса Володина выпустила на своем YouTube-канале полный прогноз на 2022 год для каждого знака Зодиака. 

Астролог поделила все знаки на три группы. 

1. Фиксированные знаки

Среди них - Скорпионы, Тельцы, Львы и Водолеи.

Именно эти представители зодиакального круга станут по-настоящему главными героями 2022 года. Они отметят этот год как очень важный в своей жизни, хотя, по словам астролога, и прошлый, 2021-й, также был очень важным для них годом. 

Это те люди, которые столкнутся с максимальным количеством препятствий и сложностей на своем пути, однако в то же время это будет один из самых интересных годов в их жизни. Именно они будут

преодолевать, бороться и сражаться,

отмечает астролог, но добавляет, что у этих знаков Зодиака самые большие возможности для личностного роста. 

2. Мутабельные знаки

Среди них - Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы.

Для этих знаков 2022-й открывает новые перспективы, которые будут заложены еще весной, но плоды будут реализованы в качестве серьезных, качественных, интересных и полезных событий позднее. 

"Ничего, что вы сразу не увидите плоды своих начинаний. Учитывайте, что в течение 14 лет цикл, заложенный весной 2022 года, будет действовать для вас", - говорит Володина. Она отмечает, что тут речь не о социальных достижениях и не об успехах в обществе. "Это про духовные и нравственные ценности, моральные ориентиры. Про тот вектор, как вы сами хотите проживать жизнь". 

Особенно важные события будут происходить у тех, кто родился: 

  • с 12 по 16 марта;
  • с 13 по 17 июня;
  • с 14 по 19 сентября;
  • с 14 по 18 декабря.

Но абсолютно все из представителей мутабельных знаков почувствуют это на себе. 

3. Кардинальные знаки 

Среди них - Овны, Козероги, Весы, Раки.

Эти люди тоже получают в 2022-м особые возможности, но не духовные, как представители мутабельных знаков, отмечает астролог. Представители этих знаков Зодиака будут больше сконцентрированы на реальных достижениях: на возможностях проявить и показать себя, заработать и достичь успехов - в общем, социально реализовываться в обществе. Ключевые моменты года - конец весны/начало лета. Самые важны моменты ждут тех, кто родился: 

  • с 21 по 25 марта;
  • с 22 по 26 июня;
  • с 24 по 28 сентября;
  • с 23 по 27 декабря.

Подробный прогноз от Василисы Володиной отдельно для каждого знака Зодиака: 


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