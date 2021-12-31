Гороскоп Василисы Володиной на 2022 год для каждого знака Зодиака
Популярный российский астролог Василиса Володина выпустила на своем YouTube-канале полный прогноз на 2022 год для каждого знака Зодиака.
Популярный российский астролог Василиса Володина выпустила на своем YouTube-канале полный прогноз на 2022 год для каждого знака Зодиака.
Астролог поделила все знаки на три группы.
1. Фиксированные знаки
Среди них - Скорпионы, Тельцы, Львы и Водолеи.
Именно эти представители зодиакального круга станут по-настоящему главными героями 2022 года. Они отметят этот год как очень важный в своей жизни, хотя, по словам астролога, и прошлый, 2021-й, также был очень важным для них годом.
Это те люди, которые столкнутся с максимальным количеством препятствий и сложностей на своем пути, однако в то же время это будет один из самых интересных годов в их жизни. Именно они будут
отмечает астролог, но добавляет, что у этих знаков Зодиака самые большие возможности для личностного роста.
2. Мутабельные знаки
Среди них - Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы.
Для этих знаков 2022-й открывает новые перспективы, которые будут заложены еще весной, но плоды будут реализованы в качестве серьезных, качественных, интересных и полезных событий позднее.
"Ничего, что вы сразу не увидите плоды своих начинаний. Учитывайте, что в течение 14 лет цикл, заложенный весной 2022 года, будет действовать для вас", - говорит Володина. Она отмечает, что тут речь не о социальных достижениях и не об успехах в обществе. "Это про духовные и нравственные ценности, моральные ориентиры. Про тот вектор, как вы сами хотите проживать жизнь".
Особенно важные события будут происходить у тех, кто родился:
Но абсолютно все из представителей мутабельных знаков почувствуют это на себе.
3. Кардинальные знаки
Среди них - Овны, Козероги, Весы, Раки.
Эти люди тоже получают в 2022-м особые возможности, но не духовные, как представители мутабельных знаков, отмечает астролог. Представители этих знаков Зодиака будут больше сконцентрированы на реальных достижениях: на возможностях проявить и показать себя, заработать и достичь успехов - в общем, социально реализовываться в обществе. Ключевые моменты года - конец весны/начало лета. Самые важны моменты ждут тех, кто родился:
Подробный прогноз от Василисы Володиной отдельно для каждого знака Зодиака: