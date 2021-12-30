Левитс провозгласил поправки к закону об адопции детей за границу

Принятые Сеймом и провозглашенные президентом поправки определяют, что в установленных законом случаях и порядке детей можно адоптировать в страны, которые приняли Гаагскую конвенцию от 29 мая 1993 года о защите детей и международном сотрудничестве в вопросах адопции, а также Конвенцию прав ребенка от 20 ноября 1989 года. Также Латвия должна подписать с этими странами двухсторонний договор, который устанавливает специфику юридических отношений между странами в вопросах адопции.
Как указало AP, при новой редакции больше нельзя будет адоптировать детей в США. 16 февраля 1995 года Мадлен Олбрайт подписала соглашение со стороны США, но оно до сих пор не ратифицировано. AP поясняет, что причина - процессуального характера, и связана со спецификой законодательства США.
Однако для Латвии этот аспект, согласно новым поправкам, станет непреодолимым препятствием на пути ребенка в потенциальную новую семью в США, рассказало AP. В то же время объединение партий отметило, что в США, согласно информации Минблага, отправляется большая часть латвийских детей, которые адоптируются за границу.
Сторонники принятия поправок отмечали, что в случае адопции за границу без соответствующих договоров между странами, сиротские суды Латвии не могут следить за судьбой ребенка после его отъезда из страны.
По плану, поправки к закону вступят в силу 1 июля. Начатые до 30 июня процессы адопции будут проходить согласно тем актам, которые были в силе в момент начала процесса адопции.