Левитс провозгласил поправки к закону об адопции детей за границу

Принятые Сеймом и провозглашенные президентом поправки определяют, что в установленных законом случаях и порядке детей можно адоптировать в страны, которые приняли Гаагскую конвенцию от 29 мая 1993 года о защите детей и международном сотрудничестве в вопросах адопции, а также Конвенцию прав ребенка от 20 ноября 1989 года. Также Латвия должна подписать с этими странами двухсторонний договор, который устанавливает специфику юридических отношений между странами в вопросах адопции.

Как указало AP, при новой редакции больше нельзя будет адоптировать детей в США. 16 февраля 1995 года Мадлен Олбрайт подписала соглашение со стороны США, но оно до сих пор не ратифицировано. AP поясняет, что причина - процессуального характера, и связана со спецификой законодательства США.

Однако для Латвии этот аспект, согласно новым поправкам, станет непреодолимым препятствием на пути ребенка в потенциальную новую семью в США, рассказало AP. В то же время объединение партий отметило, что в США, согласно информации Минблага, отправляется большая часть латвийских детей, которые адоптируются за границу.

Сторонники принятия поправок отмечали, что в случае адопции за границу без соответствующих договоров между странами, сиротские суды Латвии не могут следить за судьбой ребенка после его отъезда из страны.