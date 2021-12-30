Муниципальные тротуары в Риге теперь будет чистить Hagberg

Договор с предприятием заключен до конца 2022 года с возможностью продления на один год, его общая сумма на два года составляет 635 тыс. евро.

Согласно договору Hagberg обязывается проводить регулярную зимнюю уборку муниципальных тротуаров, в том числе в праздничные и выходные дни, на основании полученного рабочего задания, при этом тротуары должны быть очищены до 8 часов утра.

Предприятие обязано обеспечить посыпание тротуаров противоскользящими материалами, вывоз снега и льда с тротуаров и подъездных территорий, а также удаление песка и мусора с тротуаров в завершение зимнего сезона.

После того, как не был возобновлен договор с Clean R, в соответствии с условиями заключенного в результате процедуры закупки общего соглашения на выполнение работ дала согласие компания Hagberg.

Текущий поставщик услуг Clean R был оштрафован на 3900 евро за несоблюдение обязательств.