Пассажир с коронавирусом летел в Ригу на самолете и ехал на автобусе
Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC) удалось выяснить, что пассажир с подтвержденным Covid-19 в понедельник, 27 декабря, летел самолетом и ехал автобусом в Ригу.
Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC) удалось выяснить, что пассажир с подтвержденным Covid-19 в понедельник, 27 декабря, летел самолетом и ехал автобусом в Ригу.
В 6:50 пассажир вылетел рейсом Лондон - Рига (W92504), который был перенаправлен в Вильнюс. Затем оттуда он ехал автобусом до Риги.
Всем пассажирам, пользовавшимся этими маршрутами, рекомендуется следить за своим здоровьем. В случае появления симптомов, типичных для Covid-19, следует остаться дома и обратиться к врачу.
SPKC напоминает, что в таких случаях помочь быстрее узнать, контактировали ли вы с пациентом с Covid-19, может приложение Apturi Covid.
В случае появления симптомов, записавшись заранее, тест на Covid-19 можно пройти бесплатно и без направления врача в ближайшем центре тестирования.