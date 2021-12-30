В четырех муниципалитетах наполовину превышен средний уровень заболеваемости

Такими стали Вентспилсский, Марупский, Мадонский и Кекавский районные муниципалитеты, следует из данных Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость в Латвии увеличилась до 557,4 случая на 100 000 населения. По расчетам LETA, в Вентспилсском крае она увеличилась до 1011,4 случая, в Марупском - до 889,6 случая, Мадонском - до 857,4 случая, а в Кекавском крае - до 837,8 случая на 100 000 жителей.

В целом средний уровень заболеваемости в стране превышен в 15 муниципалитетах и, помимо упомянутых, он также выше в самоуправлениях Вентспилса, Лиепаи, Ропажском, Адажском и Саласпилсском районных муниципалитетах, Елгаве, Риге, Саулкрастском и Диенвидкурземском краях, Юрмале и Валмиерском крае.

Двухнедельный коэффициент заболеваемости на 100 000 жителей - это теоретический показатель, который позволяет проводить сравнения между самоуправлениями с разной численностью населения, но не указывает конкретное число заболевших.

Из 1246 случаев заражения Covid-19, выявленных накануне, 37%, или 462 случая, зарегистрированы в Риге.

55 новых случаев заболевания выявлены в Марупском крае, в Лиепайском - 49, Огрском - 41, в Елгавском и Лимбажском - по 39, в Кекавском - 38, в Мадонском - 37, в Даугавпилсе - 36, в Вентспилсе - 35 новых случаев. В других самоуправлениях новых случаев заболевания меньше.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели зарегистрировано в Риге - 4090, Лиепае - 491, Елгаве - 377, Даугавпилсе - 360, Юрмальском и Огрском краях - по 297, Марупском крае - 292, Валмиерском крае - 270 и Вентспилсе - 270.

256 из них - в возрасте от 30 до 39 лет, 285 - от 40 до 49 лет, 182 - от 50 до 59 лет, а в других возрастных группах случаев меньше.