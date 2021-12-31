Шендеровича, Гельмана, Толоконникову и еще пять человек объявили "иноагентами"

До декабря 2020 года в реестре СМИ-"иноагентов", который минюст ведет с 2017 года, было всего 11 СМИ (большинство из них связаны с американской медиакорпорацией "Радио Свобода"). В декабре прошлого года в него были впервые включены физлица (пять человек), которых де-юре по статусу приравняли к СМИ. 20 из 67 журналистов, объявленных "иноагентами", к концу уходящего года покинули Россию, подсчитал телеграм-канал "Можем объяснить".
Что говорили в Кремле
23 декабря корреспондент Русской службы Би-би-си на большой ежегодной пресс-конференции спросил президента Владимира Путина, что произошло в России за последнее время, из-за чего так существенно выросло число тех, кого власти считают экстремистами, нежелательными организациями и "иностранными агентами".
"Согласен с вами, что ничего хорошего нет. Но напоминаю еще раз, этот закон придуман не нами", - ответил Путин, имея в виду американский закон об иностранных агентах.
"Там примерно 0,034 только организаций признаны "иноагентами". Представляете, какое удивление? У нас тоже 0,034, такой же объем. А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы", - заявил он.
"У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций, мы хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования своей деятельности", - добавил Путин.
На следующий день журналисты напомнили его пресс-секретарю Дмитрию Пескову, что по российскому закону за злостное уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента физлицу грозит до двух лет тюрьмы, а руководителю - до пяти лет. "В американском законе идет речь даже о незлостных нарушениях", - парировал Песков, заверив журналистов, что Путин владеет "всеми нюансами нашего законодательства".
Одно из существенных отличий американского закона в том, что для получения статуса "иностранного агента" в США нужно получать деньги именно из бюджета другого государства, а в России стать агентом можно, получая деньги из любого иностранного источника.
9 декабря ситуацию с "иноагентами" с Путиным обсуждали члены президентского совета по правам человека. "Нужно защитить себя от возможного внешнего вмешательства", - говорил Путин, объясняя, почему нельзя, по его мнению, отменить закон об "иноагентах". Тем не менее, он тогда не стал возражать против того, чтобы обсудить возможные корректировки закона с самими журналистами.
17 декабря Песков в интервью RTVI заявил, что власти могут более четко прописать в законе ряд положений - в частности, схему выхода СМИ и НКО из статуса "иноагента".
"Может быть, нужно заранее уведомлять СМИ. Может, СМИ давать шанс исправить ситуацию, - говорил Песков. - Можно, наверное (я здесь просто рассуждаю), не сразу приклеивать ярлык, а уведомить, что у вас наблюдаются признаки "иноагента". И если вы в течение какого-то срока не исправите ситуацию и не уведомите нас, то вы будете названы "иноагентом".
С тем, что "размытые критерии" закона нуждаются в пересмотре, Путин говорил еще в октябре, когда встречался с членами клуба "Валдай". Однако тогда он категорически не согласился с тем, что в 2021 году в "иноагенты" власти начали записывать "ковровым образом".
"Разве там что-то происходит ковровым образом? Посмотрите, сколько их [иностранных агентов] у нас? Что, каждый второй, что ли? Массовой записи в "иноагенты" у нас, по-моему, нет. Мне кажется, опасность этого сильно преувеличена", - настаивал Путин.