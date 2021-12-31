Шендеровича, Гельмана, Толоконникову и еще пять человек объявили "иноагентами"

Журналистка рассчитывает выяснить в суде, за что ее объявили "иноагентом". По ее мнению, это решение не связано с какой-то конкретной публикацией издания, которое часто освещало темы, связанные с нарушением прав человека, рассказывало о проблемах в системе правоохранительных органов и расследовало ситуацию с коронавирусом в России.

Бекбулатова назвала решение минюста признанием того, что она создала хорошее независимое медиа. По ее словам, она не испытывает страха и не была шокирована. Журналистка вместе с командой "Холода» собирается продолжать работать, как и раньше. Хотя риски для любого независимого медиа в России она оценивает как очень высокие.

Петербургская журналистка Владыкина сказала Би-би-си, что считает включение в реестр "иноагентов" незаконным и будет обжаловать его в суде.

Шендерович, комментируя решение минюста, заявил RTVI, что живет во враждебном к нему государстве.

Толоконникова написала в "Твиттере", что не будет маркировать сообщения в соцсетях как "иноагент". Никульшина сказала Би-би-си, что ей невероятно тревожно, хотя она может испытывать гордость за причисление к "иноагентам", поскольку это своего рода знак качества. Участница Pussy Riot собирается идти в суд, поскольку считает целью расширения реестра попытку заставить замолчать людей, не согласных с властями.

Теперь в реестре СМИ-"иноагентов" 111 строчек.

Как пополняется список "иноагентов"

Реестр СМИ-"иноагентов" не пополнялся с начала месяца. 3 декабря министерство внесло в него четырех журналистов - бывших или действующих сотрудников "Idel.Реалии". Тогда в реестре стало 103 позиции.

"Idel.Реалии" - это проект татаро-башкирской службы "Радио Свобода". "Радио Свобода" и "Idel.Реалии" стали первыми СМИ, объявленными "иноагентами" в России (еще в декабре 2017 года).

В конце ноября в реестр "иностранных агентов" внесли главного редактора Sota Vision Олега Еланчика. 12 ноября в реестр попал ЛГБТ-активист Игорь Кочетков. 8 ноября в реестр "иностранных агентов" внесли покинувшего Россию адвоката Ивана Павлова и его коллег, а 15 октября, добавили издания Republic и "Росбалт". 8 октября минюст расширил список сразу на 12 пунктов, признав СМИ-"иноагентами" три интернет-издания и девять физлиц (большинство из них - журналисты).

В этом году число СМИ-"иноагентов" стремительно увеличивалось - как за счет журналистов, так и за счет СМИ. После признания "иностранным агентом" телеканала "Дождь" летом в Москве и других городах прошли немногочисленные акции протеста. Журналисты подписывали петиции и требовали отмены закона об "иноагентах".

Самое масштабное пополнение реестра произошло 29 сентября, когда в него внесли 24 новые записи. Тогда "иноагентами" объявили, в частности, издание "Медиазона", ее главного редактора Сергея Смирнова и издателя Петра Верзилова, а также ряд электоральных экспертов, сотрудничавших с движением "Голос" (признан незарегистрированным объединением, выполняющим функции "иноагента").