Пт, 31.12.2021
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Даце Завадска, руководитель Центра семейной вакцинации

Шендеровича, Гельмана, Толоконникову и еще пять человек объявили "иноагентами"

ФОТО: BBC News

Минюст России включил в реестр СМИ-"иностранных агентов" еще восемь человек. В список попали галерист Марат Гельман, сатирик Виктор Шендерович, журналистка Таисия Бекбулатова, участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, а также Иван Беляев, Елена Владыкина и Андрей Алексеев. Теперь в этом реестре 111 позиций, а год назад было только 17.

Владыкина - корреспондент "Севера.Реалии", это проект "Радио Свобода" (признаны СМИ, выполняющими функции иностранного агента). Беляев - редактор соцсетей "Радио Свобода", согласно данным на сайте. Алексеев - гендиректор киноклуба "Нефть" в Ярославле, уточняет "Новая газета".

"Указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование", - сказано в сообщении министерства юстиции.

Что говорят "иноагенты"

Гельман сказал Би-би-си, что считает внесение в реестр сигналом о том, что российские власти не хотят его возвращения в Россию (сейчас он за пределами страны). В имиджевом плане этот статус для него ничего не значит, хотя новость печальная, добавил галерист. По его словам, он планирует обжаловать решение минюста, когда у него появится такая возможность.

Бекбулатова сказала Би-би-си, что включение в реестр не было для нее неожиданным, хотя она и считает статус "иностранного агента" абсурдным. "Холод" она назвала одним из самых русских изданий, ведь его публикации сконцентрированы на России - на самых далеких регионах и сложных темах.

Журналистка рассчитывает выяснить в суде, за что ее объявили "иноагентом". По ее мнению, это решение не связано с какой-то конкретной публикацией издания, которое часто освещало темы, связанные с нарушением прав человека, рассказывало о проблемах в системе правоохранительных органов и расследовало ситуацию с коронавирусом в России.

Бекбулатова назвала решение минюста признанием того, что она создала хорошее независимое медиа. По ее словам, она не испытывает страха и не была шокирована. Журналистка вместе с командой "Холода» собирается продолжать работать, как и раньше. Хотя риски для любого независимого медиа в России она оценивает как очень высокие.

Петербургская журналистка Владыкина сказала Би-би-си, что считает включение в реестр "иноагентов" незаконным и будет обжаловать его в суде.

Шендерович, комментируя решение минюста, заявил RTVI, что живет во враждебном к нему государстве.

Толоконникова написала в "Твиттере", что не будет маркировать сообщения в соцсетях как "иноагент". Никульшина сказала Би-би-си, что ей невероятно тревожно, хотя она может испытывать гордость за причисление к "иноагентам", поскольку это своего рода знак качества. Участница Pussy Riot собирается идти в суд, поскольку считает целью расширения реестра попытку заставить замолчать людей, не согласных с властями.

Теперь в реестре СМИ-"иноагентов" 111 строчек.

Как пополняется список "иноагентов"

Реестр СМИ-"иноагентов" не пополнялся с начала месяца. 3 декабря министерство внесло в него четырех журналистов - бывших или действующих сотрудников "Idel.Реалии". Тогда в реестре стало 103 позиции.

"Idel.Реалии" - это проект татаро-башкирской службы "Радио Свобода". "Радио Свобода" и "Idel.Реалии" стали первыми СМИ, объявленными "иноагентами" в России (еще в декабре 2017 года).

В конце ноября в реестр "иностранных агентов" внесли главного редактора Sota Vision Олега Еланчика. 12 ноября в реестр попал ЛГБТ-активист Игорь Кочетков. 8 ноября в реестр "иностранных агентов" внесли покинувшего Россию адвоката Ивана Павлова и его коллег, а 15 октября, добавили издания Republic и "Росбалт". 8 октября минюст расширил список сразу на 12 пунктов, признав СМИ-"иноагентами" три интернет-издания и девять физлиц (большинство из них - журналисты).

В этом году число СМИ-"иноагентов" стремительно увеличивалось - как за счет журналистов, так и за счет СМИ. После признания "иностранным агентом" телеканала "Дождь" летом в Москве и других городах прошли немногочисленные акции протеста. Журналисты подписывали петиции и требовали отмены закона об "иноагентах".

Самое масштабное пополнение реестра произошло 29 сентября, когда в него внесли 24 новые записи. Тогда "иноагентами" объявили, в частности, издание "Медиазона", ее главного редактора Сергея Смирнова и издателя Петра Верзилова, а также ряд электоральных экспертов, сотрудничавших с движением "Голос" (признан незарегистрированным объединением, выполняющим функции "иноагента").

30 декабря "Медиазона" сообщила, на основании чего минюст внес ее в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В девяти публикациях Роскомнадзор нашел цитирование других "иноагентов", в том числе "Медузы" и проектов "Радио Свобода", а также физлиц-иноагентов. А иностранным финансированием минюст счел доход от Google-рекламы - показа пользователям баннеров, расположенных на сайте.

До декабря 2020 года в реестре СМИ-"иноагентов", который минюст ведет с 2017 года, было всего 11 СМИ (большинство из них связаны с американской медиакорпорацией "Радио Свобода"). В декабре прошлого года в него были впервые включены физлица (пять человек), которых де-юре по статусу приравняли к СМИ. 20 из 67 журналистов, объявленных "иноагентами", к концу уходящего года покинули Россию, подсчитал телеграм-канал "Можем объяснить".

Что говорили в Кремле

23 декабря корреспондент Русской службы Би-би-си на большой ежегодной пресс-конференции спросил президента Владимира Путина, что произошло в России за последнее время, из-за чего так существенно выросло число тех, кого власти считают экстремистами, нежелательными организациями и "иностранными агентами".

"Согласен с вами, что ничего хорошего нет. Но напоминаю еще раз, этот закон придуман не нами", - ответил Путин, имея в виду американский закон об иностранных агентах.

"Там примерно 0,034 только организаций признаны "иноагентами". Представляете, какое удивление? У нас тоже 0,034, такой же объем. А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы", - заявил он.

"У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций, мы хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования своей деятельности", - добавил Путин.

На следующий день журналисты напомнили его пресс-секретарю Дмитрию Пескову, что по российскому закону за злостное уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента физлицу грозит до двух лет тюрьмы, а руководителю - до пяти лет. "В американском законе идет речь даже о незлостных нарушениях", - парировал Песков, заверив журналистов, что Путин владеет "всеми нюансами нашего законодательства".

Одно из существенных отличий американского закона в том, что для получения статуса "иностранного агента" в США нужно получать деньги именно из бюджета другого государства, а в России стать агентом можно, получая деньги из любого иностранного источника.

9 декабря ситуацию с "иноагентами" с Путиным обсуждали члены президентского совета по правам человека. "Нужно защитить себя от возможного внешнего вмешательства", - говорил Путин, объясняя, почему нельзя, по его мнению, отменить закон об "иноагентах". Тем не менее, он тогда не стал возражать против того, чтобы обсудить возможные корректировки закона с самими журналистами.

17 декабря Песков в интервью RTVI заявил, что власти могут более четко прописать в законе ряд положений - в частности, схему выхода СМИ и НКО из статуса "иноагента".

"Может быть, нужно заранее уведомлять СМИ. Может, СМИ давать шанс исправить ситуацию, - говорил Песков. - Можно, наверное (я здесь просто рассуждаю), не сразу приклеивать ярлык, а уведомить, что у вас наблюдаются признаки "иноагента". И если вы в течение какого-то срока не исправите ситуацию и не уведомите нас, то вы будете названы "иноагентом".

С тем, что "размытые критерии" закона нуждаются в пересмотре, Путин говорил еще в октябре, когда встречался с членами клуба "Валдай". Однако тогда он категорически не согласился с тем, что в 2021 году в "иноагенты" власти начали записывать "ковровым образом".

"Разве там что-то происходит ковровым образом? Посмотрите, сколько их [иностранных агентов] у нас? Что, каждый второй, что ли? Массовой записи в "иноагенты" у нас, по-моему, нет. Мне кажется, опасность этого сильно преувеличена", - настаивал Путин.


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