Covid-19: что мы узнали о коронавирусе и пандемии за два года

Мытье рук и обработку поверхностей никто не отменял, но теперь мы уделяем гораздо больше внимания ношению масок и вентиляции помещений.

3. Многие из нас теперь работают из дома, и это надолго

Компьютерный экран ФОТО: Getty Images

Во время пандемии миллионы людей по всему миру начали работать из дома.

Всего несколько лет назад с технической точки зрения такое было едва ли возможно. Однако пандемия показала, что, например, видеозвонки и видеоконференции - это не так сложно. Это наверняка скажется на том, как и где мы работаем.

Компания Twitter в мае 2020 года заявила: "Теперь сотрудники Twitter могут работать из дома всегда. Последние несколько месяцев доказали, что это вполне возможно".

В компании, правда, отметили, что это распространяется лишь на тех, чей вид работы позволяет не находиться в офисе.

Аналогичное заявление сделало в этом году руководство Facebook.

Работой из дома заинтересовались не только технологические гиганты.

Согласно опросу 1200 компаний, проведенному исследователями из Enterprise Technology Research, ожидалось, что в 2021 году процент работающих из дома на постоянной основе во всем мире удвоится (точных данных за 2021 год пока нет).

Глобальный опрос более 200 тыс. человек в 190 странах, проведенный компанией Boston Consulting, показал, что 89% опрошенных считают, что какую-то часть своей работы они будут выполнять из дома.

До пандемии этот показатель составлял всего 31%.

В это число входят и те, кто заняты в производстве и ручном труде: они надеются, что смогут выполнять хотя бы часть своей работы из дома.

Гибкий график, однако, доступен не всем. В первую очередь это касается занятых на низкооплачиваемых и низкоквалифицированных работах, на которых работа из дома невозможна. Это может еще больше усилить неравенство в обществе.

4. Пандемия сильнее всего ударила по наиболее уязвимым слоям общества

Пациент в ковидной палате ФОТО: Reuters

Пандемия продемонстрировала растущее расслоение общества.

В Великобритании исследование, проведенное учеными из UK Biobank, показало, что в наиболее неблагополучной части страны ковидом заразилось 11,4% населения, в то время как в благополучных регионах - 7,8%.

Также оказалось, что представители этнических меньшинств пострадали больше относительно их пропорции в населении всей страны. Похожая ситуация наблюдалась и в США.

В Нью-Йорке данные за 2020 год показали, что смертность от ковида среди латиноамериканцев и чернокожих составила 34% и 28% соответственно, при этом они составляют 29% и 22% общего населения страны.

Исследования, проведенные в Калифорнии, показали, что у чернокожих неиспаноязычного происхождения шансы госпитализации в 2,7 раза выше, чем у белых неиспаноязычных.

Во многих странах точных данных о последствиях пандемии нет, однако одно из самых заметных различий между странами мира - это число вакцинированных.